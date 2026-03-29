Vívás: kilencedik a női kardcsapat a taskenti világkupaversenyen

A visszatérő orosz csapatok minden fegyvernemben jókora felfordulást okoznak, már a páston, hiszen az elmúlt években nem indulhattak versenyeken, így világranglista-pontjaik sincsenek – még.

Viszont ugyanolyan erősek, mint voltak, vagyis azok, akikkel szembe kerülnek egy-egy versenyen annak kezdeti szakaszában, nincsenek könnyű helyzetben: vasárnap a Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes a nyolcaddöntőben akadt össze velük, a vége sajnos sima vereség lett.

Ilyenkor nem egyszerű az alsóági asszókra odaállni, a lányok dicséretére szólva, teljes erőbedobással folytatták a versenyt, az alsó ágon mindegyik meccsüket megnyerték, így a 9. helyen végeztek Taskentben.

VILÁGKUPAVERSENY, TASKENT

KARD

CSAPAT, NŐK

Nyolcaddöntő

Orosz csapat–Magyarország 45:32 (Pusztai –3, Battai –4, Spiesz –6)

A 9–16. helyért

Magyarország–Bulgária 45:29 (Szűcs +10, Battai +4, Spiesz +3, Pusztai –1)

A 9–12. helyért

Magyarország–Spanyolország 45:31 (Battai +8, Szűcs +4, Spiesz +2)

A 9. helyért

Magyarország–Azerbajdzsán 45:43 (Battai +5, Spiesz –1, Szűcs –2)