Vívás: kilencedik a női kardcsapat a taskenti világkupaversenyen

KOVÁCS ERIKA
2026.03.29. 13:50
Battai Sugárék az alsó ágon minden meccsüket megnyerték (Fotó: Kovács Péter, archív)
vívás női kard Pusztai Liza Battai Sugár Szűcs Luca Spiesz Anna
Egyetlen asszót veszített női kardcsapatunk a taskenti vk-viadalon – a nyolcaddöntős meccset…

 

A visszatérő orosz csapatok minden fegyvernemben jókora felfordulást okoznak, már a páston, hiszen az elmúlt években nem indulhattak versenyeken, így világranglista-pontjaik sincsenek – még. 

Viszont ugyanolyan erősek, mint voltak, vagyis azok, akikkel szembe kerülnek egy-egy versenyen annak kezdeti szakaszában, nincsenek könnyű helyzetben: vasárnap a Battai Sugár, Pusztai Liza, Spiesz Anna, Szűcs Luca összetételű négyes a nyolcaddöntőben akadt össze velük, a vége sajnos sima vereség lett. 

Ilyenkor nem egyszerű az alsóági asszókra odaállni, a lányok dicséretére szólva, teljes erőbedobással folytatták a versenyt, az alsó ágon mindegyik meccsüket megnyerték, így a 9. helyen végeztek Taskentben.

VILÁGKUPAVERSENY, TASKENT

KARD
CSAPAT, NŐK
Nyolcaddöntő
Orosz csapat–Magyarország 45:32 (Pusztai –3, Battai –4, Spiesz –6)
A 9–16. helyért
Magyarország–Bulgária 45:29 (Szűcs +10, Battai +4, Spiesz +3, Pusztai –1)
A 9–12. helyért
Magyarország–Spanyolország 45:31 (Battai +8, Szűcs +4, Spiesz +2)
A 9. helyért
Magyarország–Azerbajdzsán 45:43 (Battai +5, Spiesz –1, Szűcs –2)

 

vívás női kard Pusztai Liza Battai Sugár Szűcs Luca Spiesz Anna
