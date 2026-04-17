Vívás: hét női párbajtőrözőnk a 64 között a budapesti GP-viadalon

A háborús konfliktus miatt március elején elhalasztották a párbajtőrözők budapesti Grand Prix-viadalát (is, hiszen a hétvégén zajló többi vívóversenyt szintén akkor rendezték volna meg), amelynek a változás miatt nem a BOK-csarnok, hanem a Papp László Budapest Sportaréna ad otthon.

Pénteken a női selejtezővel kezdődött meg a viadal, de ezen a napon még nem lépett pástra Muhari Eszter, hiszen kiemeltként ő csak vasárnap, a főtáblán kezdi meg a küzdelmeket.

További 21 magyarnak viszont jelenése volt a GP-viadal első napján is, s közülük Nagy Blanka és Lipthay Hanna rögtön a csoportkör után csomagolhatott is, hiszen hibátlan mérlegüknek köszönhetően egyből főtáblára jutottak.

Az egyenes kieséses szakaszt, amelynek során volt, akinek három, másoknak két asszót kellett vívnia, Borsody Emma, Büki Lili, Gnám Tamara és Horváth Lotti vette sikerrel, így a hölgyek között hét magyar köthet be a 64 között vasárnap.

A budapesti GP-verseny szombaton a férfiak selejtezőjével folytatódik.

GRAND PRIX-VERSENY, BUDAPEST

Párbajtőr. Egyéni. Nők. A csoportmérkőzéseken: Muhari Eszter (kiemelt), Lipthay Hanna 6 győzelem/0 vereség, Nagy Blanka 6/0, Marschall Réka 5/1, Borsody Emma 4/2, Wimmer Dorina 4/2, Büki Lili 4/2, Rózsás Júlia 4/2, Gachályi Gréta 3/3, Salamon Réka 3/3, Gnám Tamara 3/3, Dékány Kinga 3/3, Rónaszéki Izabella 3/3, Miskó Dorina 2/3, Horváth Lotti 2/4, Jakobi Júlia 2/4, Tóth Jázmin 2/4, Kardos Edina 1/5, Nagy Emma 1/5, Nébald Franciska 1/5, Fábián Kamilla 1/5, Tóthmátyás Zsófia 1/5. A 160 közé jutásért: Gnám–Ziegler (német) 15:4, Dékány–Szaito (japán) 15:9, Salamon–Porwol (lengyel) 15:12, Miskó–Naszkari (görög) 15:7, Horváth–Predescu (román) 15:14, Rónaszéki–Goldmann (német) 15:9, Gachályi–Ertürk (török) 15:12, Szkoliseva (grúz)–Jakobi 15:13, Francillonne (francia)–Tóth 15:11. A 96 közé jutásért: Gnám–Emery (svájci) 15:12, Büki–Narita (japán) 15:11, Borsody–Cieslik (lengyel) 15:11, Horváth–Bieleszová (cseh) 15:14, Rózsás-Egamberdieva (üzbég) 15:7, Ehler (német)–Wimmer 11:10, Panteljejeva (ukrán)–Marschall 15:13, Jang Csing-ven (kínai)–Rónaszéki 15:13, Benea (román)–Gachályi 15:13, Jaszinszkaja (orosz)–Dékány 12:7, Pak Szo Jong (dél-koreai)–Salamon 14:13, Fallon (amerikai)–Miskó 15:11. A 64 közé jutásért: Gnám–Verret (kanadai) 15:10, Büki–Eriksson (svéd) 15:4, Borsody–Korfonta (amerikai) 15:12, Horváth–Ketkar (amerikai) 15:8, Brovko (ukrán)–Rózsás 14:13