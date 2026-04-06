Nemzeti Sportrádió

Vereséggel kezdte vegyes párosunk a tollaslabda Eb-t

K. Z.K. Z.
2026.04.06. 20:45
Fotó: FB/Magyar Tollaslabda Szövetség
Címkék
tollaslabda ob Kis-Kasza Miklós Sándorházi Vivien tollaslabda
Az első fordulóban kikapott a Sándorházi Vivien, Kis-Kasza Miklós vegyes páros a svájci Julie Franconville, Nicolas Franconville kettőstől a spanyolországi Huelvában zajló Európa-bajnokság nyitó napján.

A meccs első szettjében fordulatos, kiegyenlített játék zajlott, amelynek végén 17:16-ra még a mieink vezettek, ezt követően azonban sorozatban ötször a svájciak voltak eredményesek. A másodikban viszont 5:6 után elléptek a mieink és 18:10-re is vezettek, azonban a testvérek innen is egyenlítettek és harmadik mérkőzéslabdájukat értékesítve 25:23-ra nyerték a játszmát, s egyben a meccset is.

A magyar duó ezzel be is fejezte szereplését, de a tavaly bronzéremig jutó Sándorházi egyéniben, Kis-Kasza pedig Horváth Csanáddal férfi párosban lesz még érdekelt az Eb-n, csakúgy mint női egyesben Kőrösi Ágnes.

 

tollaslabda ob Kis-Kasza Miklós Sándorházi Vivien tollaslabda
