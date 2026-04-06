Vereséggel kezdte vegyes párosunk a tollaslabda Eb-t

A meccs első szettjében fordulatos, kiegyenlített játék zajlott, amelynek végén 17:16-ra még a mieink vezettek, ezt követően azonban sorozatban ötször a svájciak voltak eredményesek. A másodikban viszont 5:6 után elléptek a mieink és 18:10-re is vezettek, azonban a testvérek innen is egyenlítettek és harmadik mérkőzéslabdájukat értékesítve 25:23-ra nyerték a játszmát, s egyben a meccset is.

A magyar duó ezzel be is fejezte szereplését, de a tavaly bronzéremig jutó Sándorházi egyéniben, Kis-Kasza pedig Horváth Csanáddal férfi párosban lesz még érdekelt az Eb-n, csakúgy mint női egyesben Kőrösi Ágnes.