Tollaslabda Eb: Sándorházi személyében az utolsó magyar is búcsúzott

A világranglistán 84. helyezett Sándorházi Vivienre a legjobb 16 között a rangsorban 21. Mia Blichfeldt várt a huelvai tollaslabda Európa-bajnokságon. A harmadik helyen kiemelt dán versenyző 2018-ban és 2022-ben – mindkétszer Spanyolországban – is Eb-bronzérmes volt, az első medáliát épp Huelvában nyerte. A 2019-ben Európai Játékok-győztes Blichfeldt a papírformát érvényesítve két viszonylag sima játszmában verte meg a Sándorházit, akinek búcsújával az utolsó magyar is kiesett az Eb-n.

TOLLASLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG, HUELVA

NŐI EGYES, NYOLCADDÖNTŐ

Mia Blichfeldt (dán, 3.)-Sándorházi Vivien 2:0 (17, 13)