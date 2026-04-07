Tollaslabda: Sándorházi Vivien első győzelmével a 32 között az Eb-n!

2026.04.07. 11:16
Sándorházi készülhet a második meccsére az Eb-n (Fotó: Getty Images)
Sándorházi Vivien egyesben nyert az első fordulóban, ezzel bejutott a legjobb 32 közé a spanyolországi Huelvában zajló tollaslabda Európa-bajnokságon.

A viadal eredményközlő oldala szerint a tavaly egyéniben bronzérmes magyar játékos – a világranglista 84. helyezettje a svéd Cecilia Wanggal (219.) csapott össze kedden és két szettben, magabiztosan győzött 27 perc alatt. A következő körben a portugál Mariana Paiva (203.) lesz az ellenfele.

Sándorházi vegyes párosban Kis-Kasza Miklós oldalán búcsúzott az első fordulóban.

Kis-Kasza férfi párosban Horváth Csanáddal lesz érdekelt, míg a kontinensviadal negyedik magyar indulója, Kőrösi Ágnes csak később, a második fordulóban mutatkozik be egyesben.

TOLLASLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG, HUELVA
Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
9.00: Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd) 2:0 (8, 15)

KÉSŐBB
Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
14.00: Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír)

 

