Tollaslabda: Sándorházi Vivien első győzelmével a 32 között az Eb-n!

A viadal eredményközlő oldala szerint a tavaly egyéniben bronzérmes magyar játékos – a világranglista 84. helyezettje – a svéd Cecilia Wanggal (219.) csapott össze kedden és két szettben, magabiztosan győzött 27 perc alatt. A következő körben a portugál Mariana Paiva (203.) lesz az ellenfele.

Sándorházi vegyes párosban Kis-Kasza Miklós oldalán búcsúzott az első fordulóban.

Kis-Kasza férfi párosban Horváth Csanáddal lesz érdekelt, míg a kontinensviadal negyedik magyar indulója, Kőrösi Ágnes csak később, a második fordulóban mutatkozik be egyesben.

TOLLASLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG, HUELVA

Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

9.00: Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd) 2:0 (8, 15)

KÉSŐBB

Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

14.00: Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír)