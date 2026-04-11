A világszövetség szintetikus tollaslabdákat tesztel

A BWF honlapján tette közzé a hírt, hogy engedélyezte a műanyag labdák kipróbálását alacsonyabb szintű felnőtt-, illetve nemzetközi juniorviadalokon. A közlemény szerint a szövetség együttműködik a gyártókkal a szintetikus tollaslabdák minőségének és teljesítményének felmérésében, különös tekintettel a repülési és játékjellemzőkre. Az első tapasztalatok szerint az új labdák tartósabbak a jelenleg használtaknál, s kiválóan alkalmasak a gyorsabb, dinamikusabb játékra, emellett kevésbé sérülékenyek, mint a hagyományosan tollból készültek, s intenzív, gyors csapások mellett is hosszabb ideig megőrzik repülési tulajdonságaikat.

A tesztelések során összegyűjtik az új labdák teljesítményadatait, valamint a játékosoknak, a technikai szakembereknek és a rendezvények szervezőinek visszajelzéseit, s a BWF folyamatos értékelések és elemzések alapján hoz döntést a szintetikus tollaslabdákra történő jövőbeli általános áttérés kérdésében.