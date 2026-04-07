Tollaslabda Eb: nyolcaddöntőbe jutott a Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád páros

A kontinenstorna honlapja szerint a magyar duó kedden, az első fordulóban egy szoros és egy simább játszmában, 36 perces mérkőzésen győzte le az ír Paul Reynolds, Scott Guildea kettőst.

Horváthékra a német Bjarne Geiss, Jones Ralfy Jansen páros vár a legjobb nyolc között.

TOLLASLABDA

EURÓPA-BAJNOKSÁG

Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)

Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír) 2:0 (20, 13)

Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)

Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd) 2:0 (8, 15)