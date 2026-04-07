Nemzeti Sportrádió

Tollaslabda Eb: nyolcaddöntőbe jutott a Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád páros

2026.04.07. 18:46
Horváth Csanád és Kis-Kasza Miklós továbbjutott (Fotó: Facebook/Magyar Tollaslabda Szövetség)
Címkék
tollaslabda Eb Horváth Csanád tollaslabda
Kis-Kasza Miklós és Horváth Csanád férfi párosban nyolcaddöntőbe jutott a spanyolországi Huelvában zajló tollaslabda Európa-bajnokságon.

A kontinenstorna honlapja szerint a magyar duó kedden, az első fordulóban egy szoros és egy simább játszmában, 36 perces mérkőzésen győzte le az ír Paul Reynolds, Scott Guildea kettőst.

Horváthékra a német Bjarne Geiss, Jones Ralfy Jansen páros vár a legjobb nyolc között.

TOLLASLABDA
EURÓPA-BAJNOKSÁG
Férfi páros, 1. forduló (a 16 közé jutásért)
Kis-Kasza Miklós, Horváth Csanád–Paul Reynolds, Scott Guildea (ír) 2:0 (20, 13)
Női egyes, 1. forduló (a 32 közé jutásért)
Sándorházi Vivien–Cecilia Wang (svéd) 2:0 (8, 15)

 

Legfrissebb hírek

Tollaslabda: Sándorházi Vivien első győzelmével a 32 között az Eb-n!

Egyéb egyéni
8 órája

Vereséggel kezdte vegyes párosunk a tollaslabda Eb-t

Egyéb egyéni
22 órája

Az oroszok nem indulhatnak, négy magyar szerepel Huelvában a tollaslabda Eb-n

Egyéb egyéni
2026.03.18. 12:40

Tollaslabda: vb-n és Eb-n is bizonyíthatott idén az utánpótlás

Utánpótlássport
2025.12.19. 09:06

Tollaslabdacsapat Eb: a magyar női válogatott sem jutott tovább a selejtezőből

Egyéb egyéni
2025.12.07. 16:02

A magyar férfi válogatott nem jutott ki a tollaslabda csapat Eb-re

Egyéb egyéni
2025.12.06. 17:58

Tollaslabda csapat Eb: Portugáliában szerepel a selejtezőben a női válogatott

Egyéb egyéni
2025.12.04. 10:59

Tollaslabda csapat Eb: a magyar férfiválogatott Prágában szerepel a selejtezőben

Egyéb egyéni
2025.12.03. 15:47
Ezek is érdekelhetik