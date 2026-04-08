Tollaslabda Eb: Kőrösi Ágnes nem jutott nyolcaddöntőbe

2026.04.08. 15:59
Kőrösi Ágnes (elöl) búcsúzott az Eb egyéni küzdelmeitől
Kirsty Gilmour Kőrösi Ágnes tollaslabda Eb tollaslabda
Kőrösi Ágnes nem jutott nyolcaddöntőbe a spanyolországi Huelvában zajló tollaslabda Európa-bajnokságon, miután 2:0-ra kikapott az ötszörös kontinentális ezüstérmes skót Kirsty Gilmourtól.

Véget értek a tollaslabda Európa-bajnokság egyéni küzdelmei Kőrösi Ágnes számára. A világranglistán 100. magyar játékos az első körben nem volt érdekelve az egyéni küzdelmekben, a második fordulóban pedig az ötszörös Eb-ezüstérmes skót Kirsty Gilmour várt rá, aki tavaly az elődöntőben Sándorházi Vivient búcsúztatta. Előzetesen Kapitány Péter, a magyar szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Sándorházitól eltérő játékot játszó Kőrösi megszoríthatja vagy akár meg is lepheti a rangsorban 31. riválisát.

Az elmúlt évi elődöntőhöz képest valóban szorosabban alakult a találkozó, amelynek elején Kőrösi 8:2-es előnyre tett szert, az első játszma derekán volt 13:8 is az előnye, ám az ötödik helyen kiemelt Gilmour fordítani tudott és három ponttal megnyerte az első felvonást. A második szettet a skót kezdte jobban (1:5), ám ezúttal Kőrösi fordított és jelentősen el is tudott távolodni (16:9). A folytatásban azonban egy négy-, majd egy ötpontos sorozattal visszavette a vezetést Gilmour, és a második meccslabdájával le is zárta a 40 percig tartó mérkőzést.

A tavaly bronzérmes Sándorházi Vivien a portugál Mariana Paiva ellen lép pályára, a mérkőzésük 16.30 körül kezdődik.

TOLLASLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
NŐI EGYES
2. forduló
Kirsty Gilmour (skót, 5.)–Kőrösi Ágnes 2:0 (18, 19)

 

 

