Tollaslabda Eb: Kőrösi Ágnes nem jutott nyolcaddöntőbe

Véget értek a tollaslabda Európa-bajnokság egyéni küzdelmei Kőrösi Ágnes számára. A világranglistán 100. magyar játékos az első körben nem volt érdekelve az egyéni küzdelmekben, a második fordulóban pedig az ötszörös Eb-ezüstérmes skót Kirsty Gilmour várt rá, aki tavaly az elődöntőben Sándorházi Vivient búcsúztatta. Előzetesen Kapitány Péter, a magyar szövetség elnöke arról beszélt, hogy a Sándorházitól eltérő játékot játszó Kőrösi megszoríthatja vagy akár meg is lepheti a rangsorban 31. riválisát.

Az elmúlt évi elődöntőhöz képest valóban szorosabban alakult a találkozó, amelynek elején Kőrösi 8:2-es előnyre tett szert, az első játszma derekán volt 13:8 is az előnye, ám az ötödik helyen kiemelt Gilmour fordítani tudott és három ponttal megnyerte az első felvonást. A második szettet a skót kezdte jobban (1:5), ám ezúttal Kőrösi fordított és jelentősen el is tudott távolodni (16:9). A folytatásban azonban egy négy-, majd egy ötpontos sorozattal visszavette a vezetést Gilmour, és a második meccslabdájával le is zárta a 40 percig tartó mérkőzést.

A tavaly bronzérmes Sándorházi Vivien a portugál Mariana Paiva ellen lép pályára, a mérkőzésük 16.30 körül kezdődik.

TOLLASLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG

NŐI EGYES

2. forduló

Kirsty Gilmour (skót, 5.)–Kőrösi Ágnes 2:0 (18, 19)