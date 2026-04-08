Tollaslabda Eb: Sándorházi könnyedén jutott be a nyolcaddöntőbe

2026.04.08. 16:58
Sándorházi Vivien (Fotó: Getty Images)
tollaslabda Európa-bajnokság Sándorházi Vivien tollaslabda
A tavaly bronzérmes Sándorházi Vivien portugál ellenfelének mindössze tizenhét pontot engedélyezve, könnyedén jutott nyolcaddöntőbe a spanyolországi Huelvában zajló tollaslabda Európa-bajnokságon.

A világranglistán 84. Sándorházi Vivien bronzérmesként érkezett a spanyolországi tollaslabda Eb-re, ahol az első körben könnyedén búcsúztatta a svéd Cecilia Wangot, vegyes párosban viszont Kis-Kasza Miklós oldalán búcsúzott az első fordulóban. Az egyéni küzdelmek második körében a rangsor 203. helyét elfoglaló portugál Mariana Paivával találkozott és a papírformának megfelelően már az első szettben is magabiztos különbséggel kerekedett felül.

A második játszma első kilenc pontját Sándorházi szerezte, ezt a felvonást is hasonlóan jelentős előnnyel fejezte be, és 25 perc alatt jutott a legjobb 16 közé. Kőrösi Ágnes már nincs versenyben egyesben, miután a második fordulóban két szoros szettben kikapott az ötszörös Eb-ezüstérmes, tavaly az elődöntőben Sándorházit búcsúztató skót Kirsty Gilmourtól.

TOLLASLABDA EURÓPA-BAJNOKSÁG
NŐI EGYES
2. forduló
Sándorházi Vivien–Mariana Paiva (portugál) 2:0 (9, 8)

 

