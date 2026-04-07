NBA: zsákolóbajnokságot indít Shaquille O'Neal

Az 54 éves sztár hétfőn jelentette be: a sorozat azzal a céllal jön létre, hogy az eddigi különálló gálák után a legjobb zsákolók profi keretek között mutassák be tudásukat, illetve versenyezzenek egymással. A világ minden tájáról 24 kosarast felvonultató mezőny négy csoporttornán vesz részt, majd a döntő győztese félmillió dollárral gazdagodik. A rendező városokat, illetve a zsűri tagjait később teszik közzé a szervezők.

A műfaj legügyesebbjei jelenleg jobbára az NBA All Star-hétvégék betétprogramjában mutatják be látványos gyakorlataikat.

A 216 centis és 147 kilós O'Neal – aki olimpiai és világbajnok is volt – maga is híres volt hatalmas zsákolásairól, s nem egyszer még a palánkot is leszakította.