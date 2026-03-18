Az oroszok nem indulhatnak, négy magyar szerepel Huelvában a tollaslabda Eb-n

2026.03.18. 12:40
Fotó: Getty Images, illusztráció
Oroszország tollaslabda Eb tollaslabda
Orosz tollaslabdázók nem vehetnek részt az Európa-bajnokságon, amelyet a jövő hónapban rendeznek Spanyolországban négy magyar játékos részvételével.

A kényszerű távolmaradás okaként a TASZSZ az olimpiai sportág kontinentális szövetségét (Badminton Europe) jelölte meg.

Az orosz állami hírügynökség meg nem nevezett forrást idézve azt írta, hogy a Badminton Europe vezetése úgy döntött, megtagadja az oroszok nevezését a biztonság garantálásának lehetetlensége miatt. A fehéroroszokkal ugyanez a helyzet, az ő biztonságuk is veszélybe kerülhet.

A tollaslabda Európa-bajnokságot Huelvában tartják április 6. és 12. között. A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy Spanyolország az elmúlt években számos tornát rendezett különböző sportágakban, amelyeken oroszok és fehéroroszok is részt vettek, és ezeken a versenyeken egyik sportolónál sem voltak biztonsági problémák.

Jelenleg négy orosz tollaslabdázónak van semleges státusza, de egyikük sem szerepel az Eb-indulók nevezési listáján.

Női egyesben Kőrösi Ágnes és a tavaly Eb-bronzérmes Sándorházi Vivien indul, vegyes párosban utóbbi Kis-Kasza Miklóssal szerepel, míg a férfi párosok között Kis-Kasza és Horváth Csanád képviseli a magyar színeket a hazai szövetség tájékoztatása szerint.

 

Legfrissebb hírek

Az orosz kajak-kenusok semlegesként indulhatnak a vb-n

Kajak-kenu
2026.03.11. 15:51

Visszatérhetnek a nemzetközi mezőnybe az orosz utánpótlás kézilabda-válogatottak

Kézilabda
2026.03.07. 14:42

A CAS és a kollektív bűnösség: meddig ér az útlevél?

Egyéb egyéni
2026.03.06. 19:19

A semlegesség ára: mit rejt az AIN-státusz?

Egyéb egyéni
2026.03.01. 19:05

A Nemzetközi Sportmászószövetség véget vetett az oroszok és a fehéroroszok felfüggesztésének

Egyéb egyéni
2026.02.23. 17:16

Paralimpia 2026: hat orosz és négy fehérorosz versenyző indulhat

Egyéb egyéni
2026.02.17. 16:55

Korlátozás nélkül úszhatnak az orosz és fehérorosz juniorok – hivatalos

Úszás
2026.02.05. 20:04

NOB: nincs menetrendje az orosz sportot sújtó szankciók feloldásának

Téli sportok
2026.02.03. 10:30
Ezek is érdekelhetik