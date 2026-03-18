Az oroszok nem indulhatnak, négy magyar szerepel Huelvában a tollaslabda Eb-n

A kényszerű távolmaradás okaként a TASZSZ az olimpiai sportág kontinentális szövetségét (Badminton Europe) jelölte meg.

Az orosz állami hírügynökség meg nem nevezett forrást idézve azt írta, hogy a Badminton Europe vezetése úgy döntött, megtagadja az oroszok nevezését a biztonság garantálásának lehetetlensége miatt. A fehéroroszokkal ugyanez a helyzet, az ő biztonságuk is veszélybe kerülhet.

A tollaslabda Európa-bajnokságot Huelvában tartják április 6. és 12. között. A TASZSZ emlékeztetett rá, hogy Spanyolország az elmúlt években számos tornát rendezett különböző sportágakban, amelyeken oroszok és fehéroroszok is részt vettek, és ezeken a versenyeken egyik sportolónál sem voltak biztonsági problémák.

Jelenleg négy orosz tollaslabdázónak van semleges státusza, de egyikük sem szerepel az Eb-indulók nevezési listáján.

Női egyesben Kőrösi Ágnes és a tavaly Eb-bronzérmes Sándorházi Vivien indul, vegyes párosban utóbbi Kis-Kasza Miklóssal szerepel, míg a férfi párosok között Kis-Kasza és Horváth Csanád képviseli a magyar színeket a hazai szövetség tájékoztatása szerint.