Liverpool: tiltakozást szerveznek a szurkolók – a jegyárak emelése miatt

A Liverpool Echo beszámolója szerint a Spirit of Shankly szurkolói érdekvédelmi szervezet a Liverpool FC a következő három évre tervezett jegyáremelése miatt szervez tiltakozó akciót, kezdésként a Fulham elleni vasárnapi mérkőzésre.

A Liverpool szurkolói testülete azt állítja, figyelmen kívül hagyták a drukkerek álláspontját, amikor a klub a válogatott meccsek miatti szünetben döntést hozott a következő három idényre vonatkozó, inflációt követő jegyáremelésről. A Liverpool FC ezzel szemben azt állítja, a jegyáremelésről több hónapon keresztül egyeztettek az öt éve, a szuperliga botrány kapcsán létrehozott szurkolói testülettel, szó sincs arról, hogy könnyelmű döntést hoztak volna.

A szurkolói testület nyilatkozatot tett közzé, amelyben kifejtik véleményüket, aminek a vasárnapi bajnokin is hangot adnak szervezett tiltakozó akció formájában.

„A Liverpool FC úgy döntött, figyelmen kívül hagyja a szurkolók elsöprő többségének álláspontját a jegyárak emelésére vonatkozóan – fogalmaz a szurkolók nyilatkozata. – Hiába a nyílt online találkozó, felmérés és számtalan beszélgetés, amelyben a szurkolók egyértelművé tették, hogy nem fogadják el a tervet. Ha a klub tulajdonosai nem hallgatnak ránk, akkor cselekednünk kell, ami már nem az együttműködésről szól. A szurkolói csoportok összehangolt válaszlépésre készülnek. Gyorsan kell cselekednünk, mert az idő nem nekünk dolgozik, de az irány világos: tüntetésekre lesz szükség. Az Anfielden kívül és azon belül is lesznek tüntetések. Ez nem korlátozódik egy mérkőzésre. A hazai és az idegenbeli meccseken is zajlik majd, kezdve a Fulham elleni mérkőzéstől. Arra kérjük a szurkolókat, hogy ne költsenek pénzt a stadionban, költsék el inkább a pénzüket a stadion környékén a klubtól független kisvállalkozóknál. Ez apróság, de határozott üzenet, továbbá támogatjuk a bérletek megújításának elhalasztását. A Liverpool FC tulajdonosai több évre előre rögzíteni akarják az áremelést és elveszik a szurkolóktól az évenkénti egyeztetés lehetőségét. Egyetlen másik Premier League-klub sem tesz ilyet. A jegyárak a hetven font felé haladnak, a bérletek ára meghaladná az ezer fontot.”

A szurkolók elsősorban az irány ellen tiltakoznak, véleményük szerint a klub egyre inkább csak bevételi forrásként tekint a drukkerekre. A klub ezzel szemben arra hivatkozik, hogy az elmúlt egy évtizedben 85 százalékkal nőttek a stadion üzemeltetési költségei, egy februári pénzügyi jelentés szerint 57 millió fonttal emelkedtek az adminisztratív költségek és 42 millióval a személyzettel kapcsolatos kiadások, miközben a klub adózott nyeresége nyolcmillió font volt.

Ami a csapatot illeti, a Liverpool a múlt héten Szoboszlai Dominikkal és Kerkez Milossal a soraiban 4–0-ra kikapott a Manchester Citytől, ami jelen helyzetben tovább ront a szurkolók hangulatán. Szerdán a PSG elleni, idegenbeli BL-negyeddönőn lesz lehetőség a javításra, azután jön vasárnap a Fulham elleni bajnoki.

A LIVERPOOL HETI PROGRAMJA

Szerda; BL-negyeddöntő, 1. mérkőzés

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

Vasárnap; Premier League, 32. forduló

18.30: Liverpool–Fulham (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!