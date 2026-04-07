Hosszabbított angol válogatott hátvédjével a Manchester United – hivatalos

2026.04.07. 12:25
Harry Maguire egy évig még biztosan a Manchester United játékosa lesz (Fotó: Getty Images)
Premier League Manchester United Harry Maguire szerződéshosszabbítás
Új szerződést írt alá kenyéradójával a Manchester United angol válogatott védője, Harry Maguire, aki így 2027 június 30-áig marad a klub játékosa – a megállapodás egyéves hosszabbítási opciót is tartalmaz.

Még egy évig biztosan a Manchester United labdarúgócsapatának tagja lesz Harry Maguireadták hírül hivatalos honlapjukon a „vörös ördögök”. A 33 éves, 66-szoros angol válogatott hátvédnek idén júniusban járt volna le a szerződése, amelyet most 2027 nyaráig meghosszabbítottak. Maguire 2019-ben a Leicester Citytől érkezett a hússzoros bajnokcsapathoz, amelynek színeiben 266 tétmeccsen lépett pályára, s az FA-kupát, valamint a Ligakupát is elhódította a csapat tagjaként.

„A Manchester United játékosának lenni a létező legnagyobb megtiszteltetés, amely minden egyes nap büszkeséggel tölt el engem és a családomat is. Örülök, hogy tovább folytatódik a pályafutásom ennél a nagyszerű, tovább játszhatok fantasztikus szurkolóink előtt, akikkel együtt még több mágikus pillanatot élhetek át. Csapatunk sokra hivatott és izgalmas, hatalmas potenciál van benne. A legfontosabb trófeákért szállunk harcba, és hiszem, hogy a legjobb közös manchesteri éveink még előttünk vannak” – fogalmazott a szerződés aláírása után Maguire.

Jason Wilcox, a Manchester United sportigazgatója is örömét fejezte ki, hogy a tapasztalt védő továbbra a gárda tagja lesz.

„Harry azt a mentalitást és azt a küzdőszellemet képviseli, amelyet minden Manchester United-játékostól elvárunk. Tökéletes profi, felbecsülhetetlen értékű tapasztalattal, aki igazi vezéregyénisége ennek a fiatal, ambiciózus csapatnak, s mint a klubnál mindenki, azt akarja, hogy folyamatosan és sokáig sikeresek legyünk.”

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Arsenal31217361–22+39 70 
2. Manchester City30187560–28+32 61 
3. Manchester United311510656–43+13 55 
4. Aston Villa31166942–37+5 54 
5. Liverpool311471050–42+8 49 
6. Chelsea31139953–38+15 48 
7. Brentford311371146–42+4 46 
8. Everton311371137–35+2 46 
9. Fulham311351343–44–1 44 
10. Brighton & Hove Albion3111101041–37+4 43 
11. Sunderland3111101032–36–4 43 
12. Newcastle311261344–45–1 42 
13. Bournemouth31915746–48–2 42 
14. Crystal Palace301091133–35–2 39 
15. Leeds United317121237–48–11 33 
16. Nottingham Forest31881531–43–12 32 
17. Tottenham31791540–50–10 30 
18. West Ham31781636–57–21 29 
19. Burnley31481933–61–28 20 
20. Wolverhampton31382024–54–30 17 

 

 

Premier League Manchester United Harry Maguire szerződéshosszabbítás
