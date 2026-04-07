Hosszabbított angol válogatott hátvédjével a Manchester United – hivatalos
Még egy évig biztosan a Manchester United labdarúgócsapatának tagja lesz Harry Maguire – adták hírül hivatalos honlapjukon a „vörös ördögök”. A 33 éves, 66-szoros angol válogatott hátvédnek idén júniusban járt volna le a szerződése, amelyet most 2027 nyaráig meghosszabbítottak. Maguire 2019-ben a Leicester Citytől érkezett a hússzoros bajnokcsapathoz, amelynek színeiben 266 tétmeccsen lépett pályára, s az FA-kupát, valamint a Ligakupát is elhódította a csapat tagjaként.
„A Manchester United játékosának lenni a létező legnagyobb megtiszteltetés, amely minden egyes nap büszkeséggel tölt el engem és a családomat is. Örülök, hogy tovább folytatódik a pályafutásom ennél a nagyszerű, tovább játszhatok fantasztikus szurkolóink előtt, akikkel együtt még több mágikus pillanatot élhetek át. Csapatunk sokra hivatott és izgalmas, hatalmas potenciál van benne. A legfontosabb trófeákért szállunk harcba, és hiszem, hogy a legjobb közös manchesteri éveink még előttünk vannak” – fogalmazott a szerződés aláírása után Maguire.
Jason Wilcox, a Manchester United sportigazgatója is örömét fejezte ki, hogy a tapasztalt védő továbbra a gárda tagja lesz.
„Harry azt a mentalitást és azt a küzdőszellemet képviseli, amelyet minden Manchester United-játékostól elvárunk. Tökéletes profi, felbecsülhetetlen értékű tapasztalattal, aki igazi vezéregyénisége ennek a fiatal, ambiciózus csapatnak, s mint a klubnál mindenki, azt akarja, hogy folyamatosan és sokáig sikeresek legyünk.”
