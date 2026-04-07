Férfi kézilabda NB I: hosszabbított a Szeged szlovén átlövője – hivatalos

„Borut Mackovsek fontos láncszeme csapatunknak, immár hat éve erősít bennünket. Az átlövővel sikeres megbeszélésen vagyunk túl, így 2028. június 30-ig meghosszabbítottuk a szerződését, továbbra is az OTP Bank-Pick Szegedben szerepel majd. Borut a védekezésünk egyik alappillére, és támadásban is sokat hozzátesz a csapat játékához, így nagy örömmel osztom meg a hírt, hogy szlovén játékosunk továbbra is velünk marad” – idézte Kiss Bence cégvezetőt a szegediek hivatalos honlapja.

A szlovén átlövő ugyancsak megszólalt szerződéshosszabbítását követően: „2020-ban érkeztem a családommal Szegedre. Tele voltam izgalommal és várakozással. Ez idő alatt rengeteg szépet és jót kaptam, pályafutásom legszebb időszakát töltöm az OTP Bank-Pick Szegednél. Egy sportoló életében fontos, hogy a családja is jól érezze magát ott, ahol játszik. A feleségem és három gyermekem imádja a várost, rengeteg barátra leltünk, és ez nekünk nagyon sokat jelent. Egy remek, nagy tradíciókkal bíró klubban léphetek pályára hétről hétre, Európa egyik legcsodálatosabb arénájában, egy fantasztikus szurkolótábor előtt” – fogalmazott.

A 203 centiméter magas Mackovsek 2020-as érkezése óta kétszer nyert magyar bajnokságot (2021, 2022) és egyszer Magyar Kupát (2025) a Szegeddel. A szlovén válogatottban 162-szer szerepelt, 419 gólt szerzett. Legnagyobb sikerét a 2017-es franciaországi világbajnokságon érte el hazája csapatával, ahol bronzérmesek lettek.