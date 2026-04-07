Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 28. fordulójában
A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonnyolcadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.
Szombaton a Zalaegerszeg 2–0-ra legyzőte a Kisvárdát. A ZTE-ben nem kapott lehetőséget utánpótláskorú futballista, míg a Kisvárdában a 20 éves Ilya Popovich védett, valamint 7 percre beállt a 20 esztendős Pintér Filip, de sérülés miatt le kellett cserélni.
A Paks 5–1-re verte a Kazincbarcikát. A tolnaiak kapujában 21 éves Gyetván Márk állt, a vele egyidős Horváth Kevin pedig 15 percet játszott. A vendégeknél a 20 éves Juhász István Bence védett, a 21 esztendős
Klausz Milán pedig 42 percet szerepelt, és gólpasszt adott.
A Újpest 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán az MTK Budapest ellen. A liláknál végig a pályán volt a 20 éves Bodnár Gergő, 71 percet szerepelt a vele egykorú Fenyű Noah és a ráadásul beállt az ugyancsak 20 esztendős Sarkai Kristóf. A kék-fehéreknél a 21 éves Kovács Patrik 90, a 20 esztendős Átrok Zalán 70, a 19 éves Németh Hunor 20 percet játszott.
Vasárnap a Diósgyőr 2–1-re kikapott otthon a Puskás Akadémiától. A DVTK-ban a 21 éves Pető Milán végigjátszott a meccset, a 19 esztendős Szakos Bence 7 percet kapott. A felcsúti alakulatban az egyaránt 20 éves Orján Roland és Markgráf Ákos is az egész meccsen pályán volt, míg a 19 esztendős Mondovics Kevin 16 percet szerepelt.
A Debrecen 2–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros ellen a Nagyerdei Stadionban. A kapuban a 20 éves Erdélyi Benedek állt, a 21 éves Szűcs Tamás 90, a vele egyidős Cibla Flórián 24, a 19 esztendős Patadi Dávid 14 és a szintén 19 éves Tercza Gergő 2 percet játszott. Az FTC-ban a 19 éves Madarász Ádám volt végig a pályán.
A Győr 1–0-ra nyert hazai pályán a Nyíregyháza ellen. Az ETO-ban 61 percet játszott Bíró Barnabás, a Spartacusban nem kapott lehetőséget 2005-ös vagy annál később született futballista.
Csapatok:
Debrecen: 90+90+24+14+2=220
Puskás Akadémia: 90+90+16=196
MTK Budapest: 90+70+20=180
Újpest: 90+71+1=162
Kazincbarcika: 90+42=132
Paks: 90+15=105
Kisvárda: 90+7=97
Diósgyőr: 90+7=97
Ferencváros: 90
Győri ETO: 61
Nyíregyháza: 0
Zalaegerszeg: 0
Játékosok:
Ilya Popovich (Kisvárda): 90
Erdélyi Benedek (Debrecen): 90
Szűcs Tamás (Debrecen): 90
Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90
Gyetván Márk (Paks): 90
Kovács Patrik (MTK Budapest): 90
Bodnár Gergő (Újpest): 90
Pető Milán (Diósgyőr): 90
Orján Roland (Puskás Akadémia): 90
Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90
Madarász Ádám (Ferencváros): 90
Fenyő Noah (Újpest): 71
Átrok Zalán (MTK Budapest): 70
Bíró Barnabás (Győri ETO): 61
Klausz Milán (Kazincbarcika): 42
Cibla Flórián (Debrecen): 24
Németh Hunor (MTK Budapest): 20
Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 16
Horváth Kevin (Paks): 15
Patai Dávid (Debrecen): 14
Pintér Filip (Kisvárda): 7
Szakos Bence (Diósgyőr): 7
Tercza Gergő (Debrecen): 2
Sarkadi Kristóf (Újpest): 1
(Kiemelt képünkön: A 21 éves Klausz Milán (Kazincbarcika) gólpasszt adott az NB I-ben Forrás: KBSC)