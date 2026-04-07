Labdarúgás: több mint 1300 fiatalperc az NB I 28. fordulójában

A hazai élvonalbeli labdarúgó-bajnokság huszonnyolcadik fordulójával folytatjuk a 2005-ben, vagy annál később született magyar futballisták játéklehetőségéről szóló sorozatunkat. Az adatokat az MLSZ Adatbank szolgáltatta.

Szombaton a Zalaegerszeg 2–0-ra legyzőte a Kisvárdát. A ZTE-ben nem kapott lehetőséget utánpótláskorú futballista, míg a Kisvárdában a 20 éves Ilya Popovich védett, valamint 7 percre beállt a 20 esztendős Pintér Filip, de sérülés miatt le kellett cserélni.

A Paks 5–1-re verte a Kazincbarcikát. A tolnaiak kapujában 21 éves Gyetván Márk állt, a vele egyidős Horváth Kevin pedig 15 percet játszott. A vendégeknél a 20 éves Juhász István Bence védett, a 21 esztendős

Klausz Milán pedig 42 percet szerepelt, és gólpasszt adott.

A Újpest 2–2-es döntetlent játszott hazai pályán az MTK Budapest ellen. A liláknál végig a pályán volt a 20 éves Bodnár Gergő, 71 percet szerepelt a vele egykorú Fenyű Noah és a ráadásul beállt az ugyancsak 20 esztendős Sarkai Kristóf. A kék-fehéreknél a 21 éves Kovács Patrik 90, a 20 esztendős Átrok Zalán 70, a 19 éves Németh Hunor 20 percet játszott.

Vasárnap a Diósgyőr 2–1-re kikapott otthon a Puskás Akadémiától. A DVTK-ban a 21 éves Pető Milán végigjátszott a meccset, a 19 esztendős Szakos Bence 7 percet kapott. A felcsúti alakulatban az egyaránt 20 éves Orján Roland és Markgráf Ákos is az egész meccsen pályán volt, míg a 19 esztendős Mondovics Kevin 16 percet szerepelt.

A Debrecen 2–0-s vereséget szenvedett a Ferencváros ellen a Nagyerdei Stadionban. A kapuban a 20 éves Erdélyi Benedek állt, a 21 éves Szűcs Tamás 90, a vele egyidős Cibla Flórián 24, a 19 esztendős Patadi Dávid 14 és a szintén 19 éves Tercza Gergő 2 percet játszott. Az FTC-ban a 19 éves Madarász Ádám volt végig a pályán.

A Győr 1–0-ra nyert hazai pályán a Nyíregyháza ellen. Az ETO-ban 61 percet játszott Bíró Barnabás, a Spartacusban nem kapott lehetőséget 2005-ös vagy annál később született futballista.

*A 26. fordulóban a Ferencváros–Puskás Akadémia mérkőzés elhalasztották.

A 2005-ÖS VAGY ANNÁL FIATALABB MAGYAR LABDARÚGÓK JÁTÉKPERCEI AZ NB I 2025/26-OS ÉVADÁNAK 28. FORDULÓJÁBAN: 1340

Csapatok:

Debrecen: 90+90+24+14+2=220

Puskás Akadémia: 90+90+16=196

MTK Budapest: 90+70+20=180

Újpest: 90+71+1=162

Kazincbarcika: 90+42=132

Paks: 90+15=105

Kisvárda: 90+7=97

Diósgyőr: 90+7=97

Ferencváros: 90

Győri ETO: 61

Nyíregyháza: 0

Zalaegerszeg: 0



Játékosok:

Ilya Popovich (Kisvárda): 90

Erdélyi Benedek (Debrecen): 90

Szűcs Tamás (Debrecen): 90

Juhász István Bence (Kazincbarcika): 90

Gyetván Márk (Paks): 90

Kovács Patrik (MTK Budapest): 90

Bodnár Gergő (Újpest): 90

Pető Milán (Diósgyőr): 90

Orján Roland (Puskás Akadémia): 90

Markgráf Ákos (Puskás Akadémia): 90

Madarász Ádám (Ferencváros): 90

Fenyő Noah (Újpest): 71

Átrok Zalán (MTK Budapest): 70

Bíró Barnabás (Győri ETO): 61

Klausz Milán (Kazincbarcika): 42

Cibla Flórián (Debrecen): 24

Németh Hunor (MTK Budapest): 20

Mondovics Kevin (Puskás Akadémia): 16

Horváth Kevin (Paks): 15

Patai Dávid (Debrecen): 14

Pintér Filip (Kisvárda): 7

Szakos Bence (Diósgyőr): 7

Tercza Gergő (Debrecen): 2

Sarkadi Kristóf (Újpest): 1

(Kiemelt képünkön: A 21 éves Klausz Milán (Kazincbarcika) gólpasszt adott az NB I-ben Forrás: KBSC)