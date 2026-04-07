Lekerült az élről az Arsenal, tovább zuhan a Liverpool az NS erősorrendjében

5. REAL MADRID (spanyol, az előző listán 7.)

Álvaro Arbeloa lett az első Real Madrid-edző, aki sorozatban az első négy kieséses mérkőzését mind megnyerte, ezeken a találkozókon ráadásul José Mourinhót és Pep Guardiolát múlta felül. A 15-szörös BL-győztes csapatból egy egyszerű rendszerrel hozza ki a legjobb formáját, egy meghatározott kereteken belül az egyéni játékot helyezi előtérbe, ez pedig gyakori sikerrecept a spanyol fővárosban.

A Bayern München viszont minden eddiginél komolyabb kihívást jelent a Real Madridnak és Arbeolának egyaránt, ráadásul ezt a lécet Rodrygo és ami fontosabb, Thibaut Courtois nélkül kell megugrani, bár Andrij Lunyin egyszer már bizonyította, lehet számítani rá, ha a belga kapus nem bevethető. Visszatért ellenben Jude Bellingham és Kylian Mbappé, továbbá eltiltás miatt rápihenhetett az odavágóra az ihletett formában futballozó Federico Valverde.

Visszatért Jude Bellingham és Kylian Mbappé a Real Madridba (Fotó: Getty Images)

A szerződéshosszabbításról beszélő Viníciús Júnior a városi rivális Atlético Madrid és a Manchester City ellen is két gólt szerzett, a 13 gólos Kylian Mbappé pedig vezeti a BL-góllövőlistát, de nehéz elképzelni, hogy az intenzív Bayern München ellen mennyire fér bele, ha a két legjobb madridi támadó nem veszi ki a részét a védekezésből. Bár a Real Madrid többször is megmutatta – legutóbb a Manchester City ellen –, hogy a BL más kávéház, talán a két klasszis támadó is jobban kiveszi a részét a védőmunkából.

Arbeoláék főpróbája finoman szólva nem volt túl sikeres, a Mallorca otthonában elszenvedett vereség következtében a Real Madrid hátránya hét pontra nőtt a listavezető Barcelona mögött. A 15-szörös BL-győztes együttes negyvenszer szerepelt európai kupák negyeddöntőiben, ebből 33-szor továbbjutott, tavaly az Arsenal elleni vereség egy 12 éves sorozatnak vetett véget. A Madrid az elmúlt 14 Bajnokok Ligája kieséses mérkőzéséből 12-t megnyert. Emellett a legutóbbi 25 hazai BL-mérkőzéséből csak egyet veszített el német csapatok ellen (19 győzelem, 5 döntetlen).

4. PSG (francia, az előző listán 5.)

A címvédő PSG 2025-höz hasonlóan idén is kevésbé van a reflektorfényben. Persze az nem segít, hogy Magyarországon nem lehet követni a francia bajnokság mérkőzéseit, de emellett is a párizsiak sokáig adósak voltak a tavalyi játékkal, aztán jött a Chelsea elleni párharc, ahol 8–2-es összesítéssel gázoltak át a londoniakon.

Az eredmény túlzó, a PSG 2.1-es xG-re (várható gólszám) lőtt nyolc gólt, ezzel megcsillogtatva a tavalyi kíméletlen helyzetkihasználását. Luis Enrique csapata a legutóbbi 11 mérkőzésén 31 gólt szerzett, az aranylabdás Ousmane Dembélé, Hvicsa Kvarachelia, Bradley Barcola és Vitinha is kirobbanó formában. A Lens nem ment bele a halasztásba, így úgy volt, hogy a Liverpool elleni két mérkőzés között ezúttal nem pihenhet a PSG. Azonban az LFP egyhangú szavazással a halasztás mellett döntött, a francia bajnokságot vesztett pontokat tekintve hétpontos előnnyel vezető PSG-nek tehát ez is segíthet.

A PSG tavaly már legyűrte a Manchester Cityt, a Liverpoolt, az Aston Villát, az Arsenalt és a Liverpoolt is, idén pedig a Tottenham, a Newcastle United és a Chelsea ellen győzött az angol csapatok közül. A tavalyi Liverpool egy végletekig kiélezett párharcra kényszerítette a későbbi győztest, azóta a két csapat viszont ellentétes utakat járt be, így idén egyértelmű favoritként lép pályára a PSG. Baljós előjel lehet viszont az, hogy a legutóbbi öt idényből négyszer a legjobb nyolc között vérzett el a BL-címvédő.

Gyülekeznek a felhők az Arsenal fölött (Fotó: Getty Images)

3. ARSENAL (angol, az előző listán 1.)

Sokáig letaszíthatatlan volt a trónról az Arsenal, amely talán a vártnál nehezebben verekedte át magát a Bayer Leverkusen elleni nyolcaddöntőn. Ami igazán fáj az ágyúsoknak, hogy a 14 meccses veretlenségi sorozat a Manchester City elleni angol Ligakupa-döntőn ért véget. A válogatott szünet után ráadásul a Southampton az FA-kupából is búcsúztatta Mikel Arteta csapatát, amely így a négy lehetséges kupából már csak kettőért van versenyben.

A lehető legrosszabbkor keletkeznek repedések az Arsenal eddig nagyon sikeres idényén. Ugyan a bajnokságban még kilenc pont a hátránya az egy meccsel kevesebbet játszó Manchester Citynek, de még egyszer találkoznak a felek, és ha megint megremeg az Arsenal, akkor akármilyen magabiztos teljesítményt is nyújtott, ismét trófea nélkül maradhat. Amiatt aggódhatnak az észak-londoni szurkolók, hogy Eberechi Eze és Jurrien Timber sem bevethető, Gabrielt pedig sérülés miatt le kellett cserélni hétvégén, továbbá Bukayo Saka játéka is kérdéses.

A sorsolás viszont kedvező volt az alapszakaszgyőztesnek, a Sporting ellen vesztes párharca már van, vesztes mérkőzése viszont még nincs az Arsenalnak. A sérültek tudatában még inkább kulcsszereplő lehet Viktor Gyökeres, aki az előző idényben nyolc mérkőzésen hat gólt szerzett a Sporting színeiben. Arteta emellett továbbra is bízhat a pontrúgásokban és a betonbiztos védelmében: az Arsenal kapta meccsenként a legkevesebb gólt, a legkisebb xG-t és a legkevesebb kaput eltaláló lövést is a Bajnokok Ligájában.

2. BARCELONA (spanyol, az előző listán 4.)

A Barcelona az Atlético Madrid elleni négygólos vereség után a Girona otthonában is kikapott, ezt követően viszont egy kilenc mérkőzés óta tartó veretlenségi sorozatot épít, melynek részeként a Villarrealnak négyet, az Atlético Madridnak hármat, a Sevillának ötöt, a Newcastle Unitednek hét gólt vágott. Persze az angolok elleni BL-nyolcaddöntős párharc nem volt olyan sima, mint ahogy azt az eredmény mutatja. Három félidőn át messze nem tűnt ilyen dominánsnak a katalán csapat, azonban Robert Lewandowski a lehető legjobbkor húzta elő régi formáját, Raphinha pedig négy gólból vette ki a részét.

Hans-Dieter Flick együttese a kupában is majdnem visszavágott Diego Simeone csapatának, majd hétvégén a bajnokságban is legyőzte az Atlético Madridot. Ez utóbbinak – és a Real Madrid vereségének – köszönhetően már hét pont a Barcelona előnye a La Ligában, amire nem lehet azt mondani, hogy eldőlt, de mindenképp megnyugtatónak tekinthető. Flick stílusát és hatását jól mutatja, hogy érkezése óta a Barcelona szerezte a legtöbb BL-gólt (73), viszont a legutóbbi 13 Bajnokok Ligája-mérkőzéséből egyet sem tudott kapott gól nélkül lehozni, ami a klub történelmének leghosszabb ilyen sorozata az európai kupákban. Az Atlético Madrid sebezhető hátul, de már azt is megmutatta, hogy ki is tudja használni a katalánok magasra tort védelmi vonalát.

Raphinha kiesése sorsdöntő lehet a Barcelona szempontjából (Fotó: Getty Images)

A szokásosnál is fontosabb lehet az idényben kilenc BL-gólban szerepet vállaló Lamine Yamal, hiszen Raphinhára sérülés miatt nem számíthatnak a katalánok, emellett Marc Bernal is kidőlt a hétvégén. A hétvégén Marcus Rashford és Lewandowski góljaival nyert a Barcelona, amely egy félidőt emberelőnyben játszott. A katalánok arra készülnek, hogy a 2012–2013 után ismét sorozatban kétszer is bejussanak a legjobb négy közé.

1. BAYERN MÜNCHEN (német, az előző listán 2.)

A Real Madrid és a Bayern München találkozott a legtöbbször az európai kupasorozatok történelmében, a 28 mérkőzésből 13-at a spanyolok, 11-et a németek nyertek négy döntetlen mellett. A 2013–2014-es idény óta viszont mind a négy párharc végén a Real Madrid örülhetett.

Az Atalanta nem okozott gondot, 10–2-es összesítéssel mentek tovább a bajorok. Vincent Kompanyék az Arsenal elleni november végi vereség óta 25 mérkőzésből 21-et megnyertek három döntetlen és egy vereség mellett. A Real Madrid minden eddiginél nagyobb teszt lesz a németeknek, akik a Bundesligában a hétvégén megszerezték idénybeli századik góljukat. Harry Kane 40 tétmérkőzésen 48 gólnál tart, Michael Olise 16 gólt és 28 gólpasszt szerzett, míg Luis Díaz 39 tétmérkőzésen 40 gólban vállalt szerepet.

A Bayern München jól összeszokott csapat, amely nemcsak győzni szeretne, hanem megsemmisíteni az ellenfelét, erre szükség lesz a spanyolok ellen is. A Vinícius Júnior, Kylian Mbappé duót nem szabad lebecsülni, ahogy a Real Madridot is vétek lenne leírni a Bajnokok Ligájában, de a kíméletlen formában futballozó Bayern München nemcsak a párharc, hanem a sorozat legnagyobb esélyese. Jelen állás szerint talán senki sem lepődne meg, ha a müncheniek az idény végén 14 év alatt harmadik triplázásukat ünnepelnék.

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, 1. MÉRKŐZÉSEK

KEDD

21.00: Real Madrid (spanyol)–Bayern München (német) – élőben az NSO-n!

21.00: Sporting CP (portugál)–Arsenal (angol) (Tv: Sport1) – élőben az NSO-n!

SZERDA

21.00: Paris Saint-Germain (francia)–Liverpool (angol) – élőben az NSO-n!

21.00: Barcelona (spanyol)–Atlético Madrid (spanyol) (Tv: Sport2) – élőben az NSO-n!