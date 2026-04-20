John Higgins vette az első fordulós akadályt a sznúker-vb-n

T. Z.
2026.04.20. 23:44
John Higgins ott van a legjobb 16 között (Fotó: Getty Images)
sznúker-vb sznúker-világbajnokság sznúker John Higgins
A Sheffieldben zajló sznúker-világbajnokság első fordulójának hétfői versenynapján az esélyesebb játékosok mindegyike kiharcolta a továbbjutást.

Az élő legenda, ötödik helyen kiemelt skót John Higgins az angol Ali Carterrel találkozott a nyitó fordulóban, és bár a vártnál nehezebb dolga volt, a végén 10–7-re megnyerte a mérkőzést, így a négyszeres világbajnok bejutott a legjobb 16 közé, ahol Ronnie O'Sullivennel találkozhat, amennyiben a sznúker másik nagy legendája a papírformának megfelelően kedden legyőzi a kínia Ho Kuo-csiangot.

Az angol házi rangadón a 19 éves Stan Moody alaposan feladta a leckét a nála jóval esélyesebb, harmadik helyen kiemelt Kyren Wilsonnak, ám a mérkőzés végül a tapasztaltabb játékos 10–7-es sikerével ért véget.

Továbbjutott az első fordulóból a 16. helyen kiemelt kínai Ting Csün-huj is, aki az angol David Gilbert ellen győzött 10–5-re, míg a késő éjszakába nyúlott az angol Shaun Murphy és a kínai Fan Cseng-ju összecsapása. 

SZNÚKER 
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 10–5
Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol) 10–7
John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 10–7
KÉSŐBB
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

 

