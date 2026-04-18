A világbajnok győzelmével kezdődött a sznúker-világbajnokság

A hagyományoknak megfelelően a világbajnoki címvédő mérkőzésével vette kezdetét a sheffieldi sznúker-világbajnokság, a sportág első kínai világbajnoka, Csao Hszin-tung 3–1-es vezetéssel kezdett a 35 éves angol Liam Highfield ellen úgy, hogy a negyedik frémben 123-as bréket lökött. A szünet után azonban a címvédő több hibát is vétett, amit az angol kihasznált, és 4–4-re egyenlített.

A délelőtti etap utolsó frémje Csao Hszin-tungé lett. Az esti folytatás első frémjét a 2023-as csuklótörése után visszatérő, négy selejtezős meccset megnyerő Highfield nyerte meg, de 5–5 után a kínai sorozatban négy játékban felülkerekedve a győzelem kapujába került. Belépni azonban nem tudott sem elsőre, sem másodikra, az angol 9–7-re felzárkózott, mielőtt Csao Hszin-tung lezárta az összecsapást, és az idei vb-n elsőként a második fordulóba jutott.

A selejtező utolsó előtti körében Révész Bulcsút kiváló játékkal legyőző Csang An-ta a 14. kiemelt Mark Allen ellen is remekelt, többek között 129-es és 109-es bréket lökve szerzett 5–3-as vezetést a kétszeres vb-elődöntős északír ellen.

A világbajnokság első lengyel szereplője, a 22 éves Antoni Kowalski 82-es brékkel nyerte meg az első frémet a háromszoros világbajnok Mark Williams ellen, de az 51 esztendős walesi – akinek a legidősebb fia annyi idős, mint a lengyel – nem riadt meg, és végül 6–3-as előnyt épített fel a vasárnapui folytatás előtt.

SZNÚKER, VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol) 10–7

Részeredmények

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 3–5

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 5–4

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 6–3

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) később

A vasárnapi program (Tv: Eurosport)

11.00

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 3–5-ről

15.30

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)

20.00

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 5–4-ről

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 6–3-ról

AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)