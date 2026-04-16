Egy kínai törheti meg a sheffieldi színház átkát

Ez az 50. vb a Crucible Színházban. Sokszor esett róla szó, hogy a most mindössze bő ezer főt befogadó kultikus helyről elköltöztetik az eseményt egy jóval nagyobb befogadóképességű épületbe, akár másik országba is, ám a híres angol hagyományok szelleme erősebb. Márciusban bejelentették, hogy 2045-ig biztosan a sheffieldi színházban marad az esemény, és hogy hamarosan átépítik a helyet, 500 székkel bővítve a szűk arénát.

Így legalább bőven marad rá esély, hogy megtörjön a Crucible átka, és végre akad valaki, aki megvédi az első világbajnoki címét itt. Ez olyan legendáknak sem sikerült, mint Steve Davis, Stephen Hendry, Ronnie O’Sullivan, John Higgins vagy Mark Selby. A legutóbbi vb-ken a fiatalabb generáció diadalát láthattuk, de a belga Luca Brecel és az angol Kyren Wilson is elbukott a következő évben. Most Csao Hszin-tung próbálja meg teljesíteni a lehetetlennek látszó küldetést.

Nem jutott el a főtáblára, így nagy hiányzó lesz a nevesebb játékosok közül az angol Jack Lisowski, a 2023-ban világbajnok Brecel, a 2015-ben győztes angol Stuart Bingham (őt épp egy másik legenda, a walesi Matthew Stevens ejtette ki), vagy a skót Stephen Maguire. A már 63 éves hat vb-döntőt elveszítő Jimmy White és 1997 világbajnoka, Ken Doherty is kihasználta a szabadkártyáját, és elindult a selejtezőn, de egyiküknek sem volt reális esélye a 32 közé jutásra.

Révész Bulcsúnak négy párharcot kellett volna győztesen megvívnia a főtáblához, de két kör után a harmadikban kikapott. A 19 éves tehetség így is minden idők legjobb magyar vb-szereplését érte el.

A gyakorlatnak megfelelően a címvédő Csao Hszin-tung az első kiemelt, a világelső Judd Trump a második, így ők ketten csak a döntőben futhatnak össze. A főtáblán a 16 kiemelt mellé csütörtök reggel sorsolták hozzá a selejtezőből továbbjutó másik 16 játékost (lásd lent).

Csao Hszin-tung nagyszerű formában szerepel a mostani idényben. Megnyerte a World Grand Prix-t, a Players Championshipet, a Tour Championshipet – a vb előtti legutolsó pontszerző versenyt – és egy rijádi nem pontszerző tornán is első lett. A nyitó fordulóban azzal a Liam Highfielddel meccsel, aki 2023-ban e-rollerével elesett, eltörte a csuklóját és csak tavaly tért vissza a versenyzéshez.

A világelső Judd Trump is kemény ellenfél lesz. Habár az elmúlt egy évben csak a German Masterst nyerte meg, háromszor jutott döntőbe és még kétszer elődöntőbe a ranglistába beleszámító tornákon.

A főtáblán 11 kínai szerepel – korábban még sohasem volt ennyi – és 13 angol. Az eloszlás lehetett volna 12–12 is, de a selejtezőben a legutolsóként véget érő meccsen Gary Wilson legyőzte Hszü Szet. Antoni Kowalski az első lengyel a főtáblán, de ott van az angol utánpótlás legnagyobb reménysége, a 19 éves Stan Moody is. Moody és Kowalski mellett Liam Pullen és Ho Kuo-csiang szintén először szerepel a 32 között. Rekordszámú kínai és NÉGY újonc

Nagy kérdés a legnépszerűbb játékos, Ronnie O’Sullivan szereplése. A már 50 éves legenda, a sportág történetének egyik legnagyobb alakja és egyik legjobb játékosa a nyolcadik világbajnoki címére hajt, de elég nagy meglepetés lenne ha összejönne neki. A világranglistán már csak 12. O’Sullivan két éve nem nyert versenyt, de azért akadtak jó pillanatai, a 2025–2026-os évadban a Szaúd-Arábia Mastersen és a World Openen is csak a döntőben kapott ki. Ha a motivált lesz, ha lendületbe jön, akkor a Rakéta továbbra is nagyon veszélyes ellenfél.

A többi nagy öreg is odaérhet még. A négyszeres világbajnok, 42 éves Mark Selby három tornát nyert, komoly esélyekkel pályázik. A szintén négyszeres vb-első 50 esztendős John Higginst és a tavaly döntőző, 51 éves Mark Williamst a rutinja mellett a hihetetlen mentális ereje átsegítheti a kritikus pillanatokon. Az általában nagyon laza Neil Robertson harmadik a világranglistán, óriási klasszis, aki rengeteg tornát nyert már pályafutása során, de csak egy vb-t (2010-ben), így az ausztrál is motivált lehet.

Kyren Wilson második a világranglistán, megnyerte legrangosabb, nem pontszerző tornát, a Masterst, de ezt nem számítva az elmúlt időszakban nem volt annyira eredményes. A mostani előkelő helyezését inkább a 2024–2025-ös idényben elért eredményeinek köszönheti (a hivatalos világranglistát a két év idény összesített eredményeiből állítják össze), de 2024 világbajnokával mindenképpen számolni kell.

Ami a párosítást illeti, az érdekesebb párharcok közé tartozik John Higgins és az kétszeres döntős Ali Carter csatája, valamint Mark Selby és a vb-döntős Jak Jones ütközete. Ha Higgins és a kínai Ho Kuo-csianggal meccselő O’Sullivan is továbbjut, akkor a nyolcaddöntőben a két legenda egymással játszik.

Az első körben 10, a nyolcaddöntőben és a negyeddöntőben 13-13, az elődöntőben 17, a döntőben 18 frémet kell megnyerni a győzelemhez.

A világbajnoki cím mellé 500 ezer font (226 millió forint) jár.

SZNÚKER, VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD

1. FORDULÓ (a 16 közé jutásért, ágrajz szerint)

Chao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol)

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

Az első forduló napi lebontású programja (magyar idő szerint)

Április 18., szombat

11.00

Chao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)

15.30

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)

20.00

Chao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)

Április 19., vasárnap

11.00

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai)

15.30

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi)

20.00

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai)

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel)

Április 20., hétfő

11.00

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

15.30

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

20.00

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

Április 21., kedd

11.00

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

15.30

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

20.00

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)

Április 22., szerda

11.00

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

15.30

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.00

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Április 23., csütörtök

14.00

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

20.00

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

A 2. forduló napi programja az első kör eredményeitől is függ.