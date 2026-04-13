Révész Bulcsú hat frémet nyert, de kiesett a sznúker-világbajnokság selejtezőjében

Az egyik fél tizedik nyert frémjéig tartó párharc első, vasárnapi szakasza a jóval esélyesebb kínai 6–3-as előnyével zárult.

A hétfői folytatásban szinte teljesen egyenlő erők küzdelmét láthattuk. Ám Révész hiába játszott jól, gyakran szerencséje sem volt, és a 34 éves, a világranglistán 22., rutinosabb Csang An-ta 10–6-ra megnyerte a találkozót.

Révésznek négy meccset kellett volna nyernie a 32 játékost felvonultató főtáblára jutáshoz. A sportág első magyar profi játékosa múlt héten kedden 10–6-ra legyőzte az amatőr státuszú Craig Steadmant, majd pénteken a szintén angol Louis Heathcote-nál 10–8-ra bizonyult jobbnak, s ezzel pályafutása során először jutott túl a vb-kvalifikáció második körén, de a harmadikban már elbukott.

A világbajnokság főtáblás küzdelme szombaton kezdődik.