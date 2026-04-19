Mark Williams simán legyőzte a lengyel tehetséget a sznúker-vb-n

Úgy tűnt, hogy Mark Williamsnek nem lesz egyszerű dolga a 22 éves Antoni Kowalski ellen. A lengyel, aki először jutott a főtáblára a vb-n, a meccs első felében nagyszerűen tartotta magát, ám 3–3 után a már 51 éves, négyszeres világbajnok walesi növelte a tempót. A csata első felét 6–3-as vezetéssel zárta, majd az esti folytatásban Kowalski már csak egy frémet nyert. A tavalyi döntőző Williams 10–4-re győzött, és várhatja a Barry Hawkins elleni nyolcaddöntőt – ez a párosítás alakult ki elsőként a második körre.

Mark Allen úgy verte meg 10–6-ra a selejtezőben Révész Bulcsút is búcsúztó Csang An-tát, hogy 6–4-re még a kínai vezetett. Azonban a kétszeres vb-elődöntős északír sorozatban hat frémet nyert meg – közben lökve 140-es, 109-es 129 és 81-es bréket is – és ezzel a nagy rohammal a meccset is megnyerte. A nyolcaddöntőben a korábbi világbajnok angol Kyren Wilson vagy a szintén angol Stan Moody lesz az ellenfele.

Eddig nagyon érdekes mérkőzést vív John Higgins és Ali Carter. A négyszeres világbajnok skót impresszív rajtot vett, megnyerte az első négy frémet. Csakhogy ezután nagy változás állt be, a korábbi kétszeres vb-döntős angol sorozatban öt (!) játékot nyert, és ezzel fordított – ők ketten tehát Carter 5–4-es vezetéséről folytatják hétfőn.

SZNÚKER

Világbajnokság, Sheffield

1. forduló (a 16 közé jutásért)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 10–6

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) 10–4

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 10–4

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 10–6

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 7–2 – részeredmény

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 4–5 – részeredmény

A hétfői program

11.00

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

15.30

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

20.00

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT

Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol) 10–7

Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol)

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 10–6

Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai)

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol)

Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)

Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol)

Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 10–6

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) 10–4

Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 10–7

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)

Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai)

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)

Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol)