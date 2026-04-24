Bodó Richárd a szegedi távozásról: Az edző szólt, hogy nem igazán számít rám

ROCK PÉTER
2026.04.24. 09:25
Bodó Richárd úgy érezte, mennie kell (Fotó: Török Attila)
férfi kézilabda NB I OTP Bank-Pick Szeged Bodó Richárd
A férfi kézilabda NB I-ben szereplő OTP Bank-Pick Szeged magyar válogatott átlövője, Bodó Richárd a Nemzeti Sportrádiónak elárulta, hogy miért hagyja el a csapatot, amelyet már tíz éve erősít.

Csütörtökön az OTP Bank-Pick Szeged hivatalos honlapján közölte, hogy közös megegyezéssel felbontja az elmúlt évtized meghatározó játékosának, Bodó Richárdnak a szerződését. A 33 éves játékos a Nemzeti Sportrádiónak így nyilatkozott a távozásról:

„Az edző szólt, hogy szeretne igazolni egy balátlövőt, így nem igazán számít a játékomra. Azt mondta, ha tudok, és úgy gondolom, nyugodtan elmehetek. Már ebben az idényben is kevés szerepet kaptam, ezért úgy döntöttem, hogy a következő évadban nem szeretnék a lelátón ülni. Nem volt egyszerű döntés, hosszú ideig tartott, amíg lezártuk ezt a klubbal. Mindenesetre normális viszonyban válunk el, az a klubnak, a szurkolóknak és nekem sem jó, ha nem játszom. Összességében úgy éreztem, hogy mennem kell.”

„Az elmúlt fél év nehéz volt számomra, nem feltétlenül így akartam befejezni a szegedi pályafutásomat. Nem így terveztem, de így alakult. A kommunikáció viszont jó és világos volt, az élet megy tovább. Csak köszönettel tartozom.”

Bodó hozzátette, hogy először harcolni szeretett volna a helyéért, de Michael Apelgren vezetőedző szavai és a klub tervei más irányba terelték őt. A magyar válogatott balátlövő az RThandball márciusi értesülése szerint a Tatabánya színeiben folytathatja pályafutását.

 

