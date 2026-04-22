Ronnie O'Sullivan könnyed sikerrel vette az első akadályt a sznúker-vb-n

2026.04.22. 17:41
Ronnie O'Sullivan továbbment a második körbe, méghozzá könnyedén
sznúker-vb sznúker Ronnie O'Sullivan
A Sheffieldben zajló sznúker-világbajnokság első fordulójának szerdai versenynapján a sportág legnagyobb neve, a 12. helyen kiemelt, hétszeres vb-győztes Ronnie O’Sullivan folytatta és gyorsan be is fejezte mérkőzését: 10–2-re legyőzte a kínai Ho Kuo-csiangot.

 

A közönségkedvenc, Ronnie O'Sullivan még kedden kezdte el világbajnoki szereplését, 12. kiemeltként. A hétszeres vb-győztes angol ellenfele a kínai Ho Kou-csiang volt, aki ellen előbb magabiztos, 7–2-es előnyt épített ki, majd a szerdai folytatásban háromból három frémet nyert meg, így 10–2-vel simán továbbjutott. Ott van a második körben.

Ugyanezt mondhatja el magáról a 13. helyen kiemelt Chris Wakelin, aki honfitársa, az angol Liam Pullen ellen nyert 10–6-ra. Megkezdte szereplését a hetedik kiemelt Mark Selby is, ő az esti folytatás előtt 7–2-re vezet a walesi Jak Jones ellen. A Sze Csia-huj–Hosszein Vafaei összecsapás első szakasza még tart, este pedig asztal elé áll a negyedik kiemelt korábbi világelső, egyszeres világbajnok ausztrál Neil Robertson is.

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKSÁG, SHEFFIELD
1. FORDULÓ (A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT)
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai) 10–2
Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol) 10–6
Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi) 7–2 – részeredmény
Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni) 3–1 – részeredmény
20.00: Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

KEDDEN JÁTSZOTTÁK
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai) 10–2
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol) 10–5
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 10–9

AZ 1. FORDULÓ ÁGRAJZ SZERINT
Csao Hszin-tung (kínai, 1.)–Liam Highfield (angol) 10–7
Ting Csün-huj (kínai, 16.)–David Gilbert (angol) 10–5

Hsziao Kuo-tung (kínai, 9.)–Csou Jüe-lung (kínai) 10–6
Shaun Murphy (angol, 8.)–Fan Cseng-ji (kínai) 10–9

John Higgins (skót, 5.)–Ali Carter (angol) 10–7
Ronnie O’Sullivan (angol, 12.)–Ho Kuo-csiang (kínai)

Chris Wakelin (angol, 13.)–Liam Pullen (angol)
Neil Robertson (ausztrál, 4.)–Pang Csün-hszü (kínai)

Kyren Wilson (angol, 3.)–Stan Moody (angol) 10–7
Mark Allen (északír, 14.)–Csang An-ta (kínai) 10–6

Barry Hawkins (angol, 11.)–Matthew Stevens (walesi) 10–4
Mark Williams (walesi, 6.)–Antoni Kowalski (lengyel) 10–7

Mark Selby (angol, 7.)–Jak Jones (walesi)
Vu Ji-cö (kínai, 10.)–Lej Pej-fan (kínai) 10–2

Sze Csia-huj (kínai, 15.)–Hosszein Vafaei (iráni)
Judd Trump (angol, 2.)–Gary Wilson (angol) 10–5

 

sznúker-vb sznúker Ronnie O'Sullivan
