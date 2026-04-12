Révész Bulcsú háromfrémes hátrányban a sznúker-vb selejtezőjében

A 34 éves Csang An-ta 22. a világranglistán, a legjobbaknak is méltó ellenfele, kifejezetten erős játékos. Eddigi legnagyobb sikere a 2023-as International Championship-győzelme. Ebben az idényben döntőzött a World Grand Prix-n, az Egyesült Királyság bajnokságán a negyeddöntőig jutott. A 19 esztendős Révésznek ez az eddigi legjobb szereplése a világbajnokságon, korábban még sohasem jutott el a harmadik fordulóba a selejtezőn.

Csang An-ta hozta az első frémet, de utána Révész nyert meg kettőt úgy hogy 125-ös pazar bréket lökött a második frémben. Majd megint a kínai időszaka jött, magasabb fokozatba kapcsolt. Csang An-ta lökött egy 140-es pontsorozatot, majd egy 118-ast. Végül a kínai 6–3-as előnnyel zárta a csata első szakaszát.

Hétfő délután innen folytatják, a továbbjutáshoz tíz frémet kell megnyerni.

A főtáblához négy párharcot kell győztesen megvívni. A továbbjutónak az angol Zak Surety vagy a szintén angol Oliver Sykes lesz az ellenfele.