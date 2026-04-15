Rameshbabu Vaishali nyerte a női sakkvilágbajnok-jelöltek tornáját

A szerdai 14., utolsó fordulóban a világossal játszó Rameshbabu nyert az orosz Jekatyerina Lagno ellen, így végül 8.5 pontot gyűjtve diadalmaskodott a 8 pontig jutott kazah Bibiszara Asszaubajeva, és a két 7.5 pontos, a kínai Csu Csi-ner és az orosz Alekszandra Gorjacskina előtt.

A férfiaknál már kedden – egy fordulóval a vége előtt – eldőlt, hogy az üzbég Javohir Szindarov a tornagyőztes, így ő hívhatja ki az indiai világbajnokot, Dommaraju Gukesh-t. A rendkívül kiegyensúlyozottan játszó Szindarov veretlen maradt, 14 partijából hatot megnyert, nyolcszor remizett, így 10 ponttal végzett az első helyen. Mögötte a holland Anish Giri 8.5 ponttal zárt másodikként, a harmadik helyet a 7.5 pontos amerikai Fabiano Caruana szerezte meg.