Rameshbabu Vaishali nyerte a női sakkvilágbajnok-jelöltek tornáját

2026.04.15. 21:57
Rameshbabu Vaishali (Fotó: FIDE)
sakk Rameshbabu Vaishali sakkvilágbajnok-jelölti torna
Az indiai Vaishali Rameshbabu végzett az első helyen a női sakkvilágbajnok-jelöltek ciprusi tornáján, így ő lesz a kínai Csü Ven-csün ellenfele a vb-címért.

 

A szerdai 14., utolsó fordulóban a világossal játszó Rameshbabu nyert az orosz Jekatyerina Lagno ellen, így végül 8.5 pontot gyűjtve diadalmaskodott a 8 pontig jutott kazah Bibiszara Asszaubajeva, és a két 7.5 pontos, a kínai Csu Csi-ner és az orosz Alekszandra Gorjacskina előtt.

A férfiaknál már kedden – egy fordulóval a vége előtt – eldőlt, hogy az üzbég Javohir Szindarov a tornagyőztes, így ő hívhatja ki az indiai világbajnokot, Dommaraju Gukesh-t. A rendkívül kiegyensúlyozottan játszó Szindarov veretlen maradt, 14 partijából hatot megnyert, nyolcszor remizett, így 10 ponttal végzett az első helyen. Mögötte a holland Anish Giri 8.5 ponttal zárt másodikként, a harmadik helyet a 7.5 pontos amerikai Fabiano Caruana szerezte meg.

 

Legfrissebb hírek

Üzbég kihívója lett az indiai sakkvilágbajnoknak

Egyéb egyéni
Tegnap, 18:18

Sakk: öt korosztályban avattak országos bajnokot

Utánpótlássport
2026.04.13. 17:56

Sakk: Gledura Benjámin is részt vesz a jugrai nagymesterversenyen

Egyéb egyéni
2026.04.10. 19:29

Sindarov már két ponttal vezet a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

Egyéb egyéni
2026.04.10. 17:27

Sindarov repülőrajtot vett a sakkvilágbajnok-jelöltek versenyén

Egyéb egyéni
2026.04.03. 21:00

Rapport 19., Lékó maradt 44., Gledura kiszorult a legjobb százból a sakkvilágranglistán

Egyéb egyéni
2026.04.01. 11:22

Népsport: az első világbajnok, a pozíciós iskola megteremtője

Népsport
2026.03.29. 09:12

Hat nap múlva rajtol a sakkvilágbajnok-jelöltek versenye

Egyéb egyéni
2026.03.23. 16:09
Ezek is érdekelhetik