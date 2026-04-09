Nemzeti Sportrádió

NS-képeslap: Véső úti sportközpont – a szolnoki sport modern otthona

2026.04.09. 10:39
Szolnok ns-képeslap atlétika
Rovatunkban az elmúlt években megújuló vagy újonnan épített sportlétesítmények fotóit várjuk szerte az országból sportszerető lokálpatriótáktól. Ezúttal Szolnokról érkezett képeslap.  
 

Magyar válogatott ejtőernyősök érkezésével adták át a Véső úti Sportközpontot Szolnokon még 2024 áprilisában. Az azt megelőző évek fejlesztéssorozatának utolsó lépéseként az atlétikai központ, valamint a cselgáncs- és birkózóterem készült el a 65 ezres lélekszámú városban. 

Rózsa József, a Szolnoki Sportcentrum Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a 2024. április 26-i ünnepélyes átadón elmondta, a sportközpont hat teljesen különböző projektből épült meg: „Megújult, kibővült a B. Nagy Pál Sportcsarnok, egy teljesen új vívó- és egy felújított kosárlabdateremmel. Emellett küzdősporttermet, atlétikai centrumot, rendezvényteret, úszómedencét és fürdőt, valamint szálláshelyeket magában foglaló sportközpont létesült. A létesítmény ma több sportág utánpótlás-nevelését szolgálja, miközben az élsportolók is kimagasló körülmények között készülhetnek.”  

A Véső út és térsége fejlesztésére mintegy 5.5 milliárd forintot fordítottak állami és európai uniós forrásokból. A sportközpont kialakítása egyben egy városrész rehabilitációját is jelenti, az egész környék megújult, a környező lakóépületek értéke is nőtt, a térség belvíz- és csapadékvíz-védelmi fejlesztése is megvalósult.  

 

