Nemzeti Sportrádió

„Nem ezt vártam” – élesen kritizálta amerikai edzőjét Muhari Eszter

V. H. L.
2026.04.19. 23:01
null
Muhari Eszter (Fotó: Kovács Péter)
vívás budapesti párbajtőr Grand Prix női párbajtőr Muhari Eszter
Muhari Eszter szerint összességében jól ment neki a vívás a budapesti párbajtőr Grand Prix-n, ám csalódott a 11:6-os előnyről elveszített döntő miatt, s ebben érzése szerint az elégtelen amerikai edzésmunkának is szerepe van.

Az elődöntőt aranytussal nyerte, az döntőt ugyanígy vesztette el Muhari Eszter a budapesti párbajtőr Grand Prix-n – magyar versenyző az ezüstéremnek tud örülni, amiatt viszont mérges, hogy a fináléban 11:6-os előnyről kapott ki, mert úgy érzi: amerikai edzései nem készítik fel az effajta kihívásokra.

„Egyre dühösebb lettem magamra, hogy nem tudok változtatni, és elkezdtem számolni, hány tus van még hátra. Túlzottam akartam nyerni, és lehet, hogy ez volt, ami most elcsúszott. Amerikában most fogok végezni az egyetemen, a tanulmányaim is egyre sűrűsödnek, és sajnos az edzésmunka sem olyan, mint amilyenre számítottam. Nagyot csalódtam a kinti edzésekben és az edzőben, mert az ilyen helyzetekre nem készítenek fel” – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Muhari, aki úgy érzi, összességében egész nap, illetve az egész idei évben jól ment neki a vívás.

 

Legfrissebb hírek

Vívás: Nagy Dávid arany-, Muhari Eszter ezüstérmes a párbajtőrözők budapesti GP-viadalán

Egyéb egyéni
3 órája

WestEnd párbajtőr GP: eredményes selejtezővel tizenegy magyar a férfiak 64-es tábláján

Egyéb egyéni
2026.04.18. 19:04

Battai arany-, Szűcs bronzérmes az athéni vk-viadalon

Egyéb egyéni
2026.04.18. 17:56

Vívó vk: a tőröző Dósa Dániel 12. lett Kairóban

Egyéb egyéni
2026.04.18. 15:58

Gyász: elhunyt Marosi József olimpiai ezüstérmes vívó

Egyéb egyéni
2026.04.18. 10:29

Vívás: négy magyar a 64 között a férfi kardozók padovai világkupaversenyén

Egyéb egyéni
2026.04.17. 19:23

Vívás: hét női párbajtőrözőnk a 64 között a budapesti GP-viadalon

Egyéb egyéni
2026.04.17. 18:47

Vívás: három magyar a főtáblán a női kardozók athéni vk-viadalán

Egyéb egyéni
2026.04.17. 17:54
Ezek is érdekelhetik