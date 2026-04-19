„Nem ezt vártam” – élesen kritizálta amerikai edzőjét Muhari Eszter

Az elődöntőt aranytussal nyerte, az döntőt ugyanígy vesztette el Muhari Eszter a budapesti párbajtőr Grand Prix-n – magyar versenyző az ezüstéremnek tud örülni, amiatt viszont mérges, hogy a fináléban 11:6-os előnyről kapott ki, mert úgy érzi: amerikai edzései nem készítik fel az effajta kihívásokra.

„Egyre dühösebb lettem magamra, hogy nem tudok változtatni, és elkezdtem számolni, hány tus van még hátra. Túlzottam akartam nyerni, és lehet, hogy ez volt, ami most elcsúszott. Amerikában most fogok végezni az egyetemen, a tanulmányaim is egyre sűrűsödnek, és sajnos az edzésmunka sem olyan, mint amilyenre számítottam. Nagyot csalódtam a kinti edzésekben és az edzőben, mert az ilyen helyzetekre nem készítenek fel” – fogalmazott az M4 Sport kamerája előtt Muhari, aki úgy érzi, összességében egész nap, illetve az egész idei évben jól ment neki a vívás.