Nemzeti Sportrádió

Sohasem látott bravúr, Révész Bulcsú már a harmadik körben a sznúker-vb selejtezőjében

R. P.R. P.
2026.04.10. 23:32
Révész Bulcsú (Fotó: Getty Images)
Címkék
A sznúker-világbajnokság sheffieldi selejtezőjének 2. fordulójában Révész Bulcsú 10:8-ra legyőzte Louis Heathcote-ot, és ezzel bejutott a harmadik körbe. Ez minden idők legjobb magyar szereplése a sportág legrangosabb viadalán.

A párharc első felét délután Révész nyerte meg 6:3-ra.

Az esti folytatásban 6:4-re, majd 7:4-re, utána 8:4-re alakult az állás. A 13. játszmában Révésznek állt a játék, de kihagyta a frémgolyót, Heathcote pedig kihasználta a lehetőséget, és 8:5-re szépített. Ezután megint a 19 éves magyar tinédzser pillanatai jöttek, nagyszerűen koncentrálva behúzta a következő frémet (9:5), így már csak egyet kellett nyernie a végső győzelemhez. A 16. játszmában Heathcote meglökte az egész meccs legmagasabb brékjét 121-gyel. Majd az angol még kettőt nyerve tovább zárkózott (9:8).

Azonban játékosunk ennél közelebb már nem engedte az angolt: a nagyon taktikus 18. frémet megnyerve Révész 10:8-ra győzött, és ezzel bejutott a 3. fordulóba – ez minden idők legjobb magyar szereplése!

A harmadik körben a kínai Chang An-ta lesz az ellenfele, a meccs magyar idő szerint vasárnap 16.30-kor kezdődik.

A főtáblához Révésznek négy párharcot kell megnyernie.

SZNÚKER
VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, SHEFFIELD
2. forduló: Révész Bulcsú–Louis Heathcote (angol) 10:8

 

 

Legfrissebb hírek

Sznúker-vb: Révész remekül kezdett a selejtező második fordulójában

Egyéb egyéni
8 órája

Révész Bulcsú remekelt, továbbjutott a sznúker-vb selejtezőjében

Egyéb egyéni
2026.04.07. 23:32

Sznúker-vb: Révész jól kezdett a selejtező nyitányán

Egyéb egyéni
2026.04.07. 15:44

További húsz éven át Sheffieldben rendezik a sznúker-világbajnokságot

Egyéb egyéni
2026.03.24. 17:36

147-es brék, O’Sullivan kikapott Thepchaiya Un-Noohtól a World Open döntőjében – videók

Egyéb egyéni
2026.03.22. 16:49

Sznúker: Ronnie O'Sullivan világcsúcsot jelentő breaket lökött Kínában

Egyéb egyéni
2026.03.20. 11:44

2023 után nyert ismét ranglistaversenyt a korábbi vb-döntős

Egyéb egyéni
2026.03.01. 22:58

Még a négyszeres világbajnok elleni meccs kezdete előtt figyelmeztetni kellett Révész Bulcsút

Egyéb egyéni
2026.02.26. 12:37
Ezek is érdekelhetik