Sohasem látott bravúr, Révész Bulcsú már a harmadik körben a sznúker-vb selejtezőjében

A párharc első felét délután Révész nyerte meg 6:3-ra.

Az esti folytatásban 6:4-re, majd 7:4-re, utána 8:4-re alakult az állás. A 13. játszmában Révésznek állt a játék, de kihagyta a frémgolyót, Heathcote pedig kihasználta a lehetőséget, és 8:5-re szépített. Ezután megint a 19 éves magyar tinédzser pillanatai jöttek, nagyszerűen koncentrálva behúzta a következő frémet (9:5), így már csak egyet kellett nyernie a végső győzelemhez. A 16. játszmában Heathcote meglökte az egész meccs legmagasabb brékjét 121-gyel. Majd az angol még kettőt nyerve tovább zárkózott (9:8).

Azonban játékosunk ennél közelebb már nem engedte az angolt: a nagyon taktikus 18. frémet megnyerve Révész 10:8-ra győzött, és ezzel bejutott a 3. fordulóba – ez minden idők legjobb magyar szereplése!

A harmadik körben a kínai Chang An-ta lesz az ellenfele, a meccs magyar idő szerint vasárnap 16.30-kor kezdődik.

A főtáblához Révésznek négy párharcot kell megnyernie.

SZNÚKER

VILÁGBAJNOKI SELEJTEZŐ, SHEFFIELD

2. forduló: Révész Bulcsú–Louis Heathcote (angol) 10:8