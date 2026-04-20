Nemzeti Sportrádió

Boston Marathon: Korir és Lokedi is megvédte a címét

2026.04.20. 19:17
John Kurir és Sharon Lokedi nyerte a 130. bostoni marathont (Fotó: Getty Images)
Címkék
Boston Marathon John Korir sharon lokedi
Akárcsak egy éve, idén is a férfiaknál a kenyai John Korir, míg a nőknél honfitársa, Sharon Lokedi nyerte meg a hétfőn rendezett Boston Marathont.

Előbbi 2:01:52 perces idejével hetven másodpercet faragott Geoffrey Mutai 2011-es pályacsúcsából, egyúttal minden idők ötödik legjobb eredményét ért el. A tanzániai Alphonce Felix Simbu 55, míg a 2021-ben győztes szintén kenyai Benson Kipruto 58 másodperccel maradt el Korirtól, azaz ők is a régi rekordidőn belül értek célba.

A nőknél Lokedi 2:18:51 perccel hasonlóan nagy fölénnyel diadalmaskodott másik két kenyai futó, Loice Chemnung és Mary Ngugi-Cooper előtt.

A 129 éves bostoni esemény a világ legrégebbi maratoni futóversenye.

 

Ezek is érdekelhetik