Boston Marathon: Korir és Lokedi is megvédte a címét

Akárcsak egy éve, idén is a férfiaknál a kenyai John Korir, míg a nőknél honfitársa, Sharon Lokedi nyerte meg a hétfőn rendezett Boston Marathont.
Előbbi 2:01:52 perces idejével hetven másodpercet faragott Geoffrey Mutai 2011-es pályacsúcsából, egyúttal minden idők ötödik legjobb eredményét ért el. A tanzániai Alphonce Felix Simbu 55, míg a 2021-ben győztes szintén kenyai Benson Kipruto 58 másodperccel maradt el Korirtól, azaz ők is a régi rekordidőn belül értek célba.
A nőknél Lokedi 2:18:51 perccel hasonlóan nagy fölénnyel diadalmaskodott másik két kenyai futó, Loice Chemnung és Mary Ngugi-Cooper előtt.
A 129 éves bostoni esemény a világ legrégebbi maratoni futóversenye.
Legfrissebb hírek
Ezek is érdekelhetik