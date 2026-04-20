Úgy tűnik, Konaté nem megy sehová, inkább marad Liverpoolban

VARGA BALÁZS
2026.04.20. 18:39
Ibrahima Konaté Liverpoolban képzeli el a jövőjét (Fotó: Getty Images)
Ibrahima Konaté Liverpool Premier League
A Liverpool FC belső védője, Ibrahima Konaté maga beszélt arról, hogy közel a szerződéshosszabbítás számára, tehát úgy tűnik, marad a Mersey-parti futballklub alkalmazásában.

A francia futballista szerződése nyáron lejár a „vörösöknél”, és sokáig arról lehetett hallani, hogy majd ingyen távozik. Kérőkről is szóltak a hírek persze, elsősorban a Real Madrid érdeklődött iránta, de a PSG neve is felvetődött, azonban úgy tűnik, hamarosan pont kerül az ügy végére.

„Sok mindent mondtak az emberek, de a klubbal régóta tárgyalásban állunk, és közel a megegyezésnyilatkozta Ibrahima Konaté a vasárnapi liverpooli derbi után. – Nagy az esély rá, hogy a következő idényben is itt leszek, mindig is ez volt a vágyam.”

A 26 éves védő emellett arra utalt, hogy már szeptember-november környékén szeretett volna előrelépni a szerződéshosszabbítás terén. Elképzelhetőnek tartja, hogy a klub a kivárást preferálta, mivel ugyanez történt tavaly Virgil van Dijk és Mohamed Szalah esetében is, akiknek a kontraktusát akkor szintén csak áprilisban újították meg.

Tehát úgy tűnik, a vb-ezüstérmes játékos marad Liverpoolban, ennek ellenére valósnak látszott a jó ideje védőhiánnyal küzdő Real Madrid érdeklődése. A spanyol As azt írja, januárban a The Athletic számolt be arról, hogy a királyi gárda azért tett le Konaté megszerzéséről, mert a hátvéd teljesítménye alaposan visszaesett erre az idényre.

A védő 2021-ben szerződött a Poolhoz, amely 36 millió fontot fizetett érte az RB Leipzignek, s a hírek szerint jelenleg heti 70 ezer fontot (más források szerint 80 ezret) keres a Mersey-partiaknál. Érkezése óta 178 mérkőzésen lépett pályára a klub színeiben, nyert Premier League-et, FA-kupát, Ligakupát (kétszer), angol Szuperkupát, és Bajnokok Ligája-döntőt is játszott.

 

