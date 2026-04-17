Gledura Benjámin második lett a hanti-manszijszki Karpov-tornán

2026.04.17. 17:40
null
Gledura Benjámin (Fotó: chesshmao.ru)
sakk Hanti-Manszijszk Gledura Benjámin
A második helyen végzett Gledura Benjámin a hanti-manszijszki sakkversenyen, a 23. Karpov Nemzetközi Tornán. A 26 éves nagymester remek teljesítményt nyújtva mindössze fél ponttal maradt el a győztes fehérorosz Gyenyisz Lazaviktól.

 

A nagyon erős mezőnyben Gledura három győzelmet aratott, négyszer remizett, és csak a győztes fehérorosztól kapott ki.

A 2624-es értékszámú Gledura teljesítménye 2689-nek felel meg, így nyolccal növelte az értékszámát.

SAKK
23. KARPOV NEMZETKÖZI TORNA, HANTI-MANSZIJSZK
Végeredmény
1. Gyenyisz Lazavik (fehérorosz, 2605) 6 pont, 2. Gledura Benjámin (2624) 5.5, 3. Aram Hakobjan (örmény, 2631) 5, 4. Raunak Sadhwani (indiai, 2642) 4.5, 5. Alekszej Grebnyev (orosz, 2627) 4.5, 6. Ivan Zemljanszkij (orosz, 2592) 4.5, 7. Shamsiddin Vokhidov (üzbég, 2641) 4.5, 8. Lu Sang-lej (kínai, 2642) 4, 9. Arszenyij Nyeszterov (orosz, 2608) 3.5, 10. Ilja Iljusenok (orosz, 2495) 3.

Pontazonosságnál a Sonneborn-Berger számítás döntött a helyezésekről.

 

