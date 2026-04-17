Gledura Benjámin második lett a hanti-manszijszki Karpov-tornán

A nagyon erős mezőnyben Gledura három győzelmet aratott, négyszer remizett, és csak a győztes fehérorosztól kapott ki.

A 2624-es értékszámú Gledura teljesítménye 2689-nek felel meg, így nyolccal növelte az értékszámát.

SAKK

23. KARPOV NEMZETKÖZI TORNA, HANTI-MANSZIJSZK

Végeredmény

1. Gyenyisz Lazavik (fehérorosz, 2605) 6 pont, 2. Gledura Benjámin (2624) 5.5, 3. Aram Hakobjan (örmény, 2631) 5, 4. Raunak Sadhwani (indiai, 2642) 4.5, 5. Alekszej Grebnyev (orosz, 2627) 4.5, 6. Ivan Zemljanszkij (orosz, 2592) 4.5, 7. Shamsiddin Vokhidov (üzbég, 2641) 4.5, 8. Lu Sang-lej (kínai, 2642) 4, 9. Arszenyij Nyeszterov (orosz, 2608) 3.5, 10. Ilja Iljusenok (orosz, 2495) 3.

Pontazonosságnál a Sonneborn-Berger számítás döntött a helyezésekről.