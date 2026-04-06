Cselgáncs Eb: tizennégy fős lesz a magyar válogatott Tbilisziben

Tizennégy versenyzőt jelölt Európa-bajnoki csapatában Bor Barna, a magyar cselgáncsválogatott szövetségi kapitánya. A névsorban nincs meglepetés, a World Tour-sorozatban szereplők közül kerültek ki az utazók. Ketten Tbilisziben szerepelhetnek először felnőtt Eb-n, Tóth Benedeknek ez lesz az első felnőttvilágversenye, Nerpel Gergely pedig a hazai rendezésű világbajnokságon már bemutatkozhatott, míg most az első kontinensbajnokságán is tatamira léphet.

„Mindketten az A-keret programját csinálják, a felkészülésük megvan ahhoz, hogy helytálljanak a bemutatkozáson” – vélekedett Bor Barna.

A kapitány a válogatott programjáról elmondta, a férfiak a hét közepén tértek haza az ugyancsak a grúz fővárosban tartott nemzetközi edzőtáborból, amely igen hasznosnak bizonyult, erős partnerekkel készülhettek. Hétfőn kezdődik Tatán az Európai Judo Szövetség edzőtábora, amelyre csaknem ötszáz versenyző érkezik, ez lesz az Európa-bajnoki felkészülés utolsó fontos állomása, azt követően a klubműhelyekben és a keretedzéseken történik majd meg a „finomhangolás”.

Az Eb-csapat első része április 13-án utazik Tbiliszibe.

„Az esélyeket mindenesetre nem könnyű latolgatni, mert a nevezettek névsorát látva kijelenthetjük, hogy rendkívül kemény mezőnyben kell majd bizonyítani, ráadásul a csapatunkban többen is sérülés után térnek vissza, vagy még mindig sérültek, de a reményeink szerint az Európa-bajnokságra rendben lesznek – mondta a szövetségi kapitány. – A nőknél most erősebbek vagyunk, Özbas Szofi címvédőként lép majd tatamira, Pupp Réka és Gyertyás Róza is ragyogó sikerekkel a háta mögött a legjobbak közé tartozik, de azért a férfiaknál is vannak olyan versenyzőink, akik képesek felvenni a versenyt a legerősebbekkel is. Úgy érzem, összességében egy érem és egy pontszerző helyezés elérése reális elvárás lehet, de ez dzsúdó, lehet jobb és rosszabb is, a tatamin bármi előfordulhat.”

A magyar Európa-bajnoki csapat

Férfiak

60 kg: Feczkó Csanád (Nippon Sport JC), Andrási Márton (Mogyi-Bajai JC); 66 kg: Pongrácz Bence (VS Dunakeszi); 73 kg: Szegedi Dániel (Szolnoki Sportcentrum-Sportiskola), Szabó Áron (Ippon Judo Tatabánya); 81 kg: Tóth Benedek (MTK Budapest); 90 kg: Sáfrány Péter (Miskolci VSC), Nerpel Gergely (TFSE); 100 kg: Vég Zsombor (Ceglédi VSE)

Nők

48 kg: Szeleczki Szabina (BHSE); 52 kg: Pupp Réka (Atomerőmű SE), Gyertyás Róza (BHSE); 63 kg: Kriza Anna (BHSE); 70 kg: Özbas Szofi (BHSE)

