Asztalitenisz WTT: Szántosi Dávid főtáblára jutott a selejtezőből Törökországban

Két győzelemmel kezdett, így főtáblára jutott a törökországi Nevsehirben rendezett asztalitenisz WTT Feeder-versenyen Szántosi Dávid. A nemzetközi szövetség honlapja szerint Szántosi a csoportban előbb a szaúdi Halid al-Sariffal, majd a román Horia Stefan Ursuttal csapott össze. A világranglistán 301. magyar játékos mindkét találkozóján jól játszott és szettet sem vesztett.

A szaúdi riválissal szemben a második játszma alakult szorosan, összességében azonban Szántosi alig 18 perc alatt sima győzelmet aratott. Ezek után Ursut némileg nagyobb csatára késztette a magyart, aki azonban a szettek végjátékában rendre jobban koncentrált és alig 21 perc alatt győzött.

A viadal másik magyarja, András Csaba ötödik kiemeltként a főtáblán kezdi meg szerepelését egyesben, illetve a horvát Ivor Bannal az oldalán férfi párosban is.

ASZTALITENISZ WTT-SOROZAT, Nevsehir (Törökország)

Selejtező, 1. csoport

Szántosi Dávid–Halid al-Sarif (szaúdi) 3:0 (6, 10, 6)

Szántosi–Horia Stefan Ursut (román) 3:0 (8, 8, 10)