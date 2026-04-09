Asztalitenisz WTT: András Csaba férfi párosban is továbbjutott

A nemzetközi szövetség honlapja szerint az egyesben nyolcaddöntős magyar játékos a horvát Ivor Bannal az oldalán négy játszmában győzött párosban a legjobb 16 között a török Kenan Kahraman, Gorkem Ocal kettős ellen. A duó ellenfele a második helyen kiemelt indiai Snehit Suravajjula, Harmeet Desai kettős lesz a pénteki negyeddöntőben.

ASZTALITENISZ

WTT Feeder Cappadocia, Nevsehir

Férfi páros, nyolcaddöntő

András Csaba, Ivor Ban (magyar, horvát)–Kenan Kahraman, Gorkem Ocal (török) 3:1 (7, 8, –9, 11)