Szucsánszki Zitát elbúcsúztatták Esztergomban, ahol a FTC örülhetett a rangadó után

A Ferencváros ellen pályára nem lépő Szucsánszki Zita az idény végén visszavonul, ennek apropóján a rangadó előtt köszöntötte és búcsúztatta őt klubja, az Esztergom, illetve volt egyesülete, az FTC kézilabda-szakosztálya, valamint két volt csapattársa, Kovacsics Anikó és Szekeres Klára, illetve korábbi edzője, Németh András. A 38 éves irányító 87-es mezszámát vissza is vonultatják Esztergomban. A találkozó után ismét vastaps közepette ünnepelték a 147-szeres válogatott kézilabdázót.

A BÚCSÚZTATÁS

A mérkőzés aztán a vendégek szája íze szerint alakult, akik végig előnyben játszottak. A hazaiak sokáig két-három gólos hátrányból követték ellenfelüket, a szünet előtt viszont a remeklő Simon Petra találatával már 11–16 állt az eredményjelzőn.

A fordulás után Ballai Anna szórta a gólokat, 15–17 lett az állás, időt is kért Jesper Jensen. Ez egyből nem hozta meg az eredményt, mivel 17–18-ra módosult az állás, ezt követően viszont zsinórban ötször talált be az FTC. A folytatásban is kapaszkodott az Esztergom, de a pontszerzésre már nem volt esélye, a Ferencváros 31–28-ra nyert, és visszavette a DVSC-től a tabella második helyét.

NŐI KÉZILABDA NB I

22. FORDULÓ

Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria 28–31 (11–16)

Részletes jegyzőkönyv később.

Szombaton játszották

Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 19–31 (6–15)

Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC 18–31 (7–16)

Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs 19–23 (8–14)

Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 41–17 (18–9)

NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 27–40 (14–22)

Február 25-én játszották

Győri Audi ETO KC–Vasas SC 34–24 (20–13)