Szucsánszki Zitát elbúcsúztatták Esztergomban, ahol a FTC örülhetett a rangadó után
A Ferencváros ellen pályára nem lépő Szucsánszki Zita az idény végén visszavonul, ennek apropóján a rangadó előtt köszöntötte és búcsúztatta őt klubja, az Esztergom, illetve volt egyesülete, az FTC kézilabda-szakosztálya, valamint két volt csapattársa, Kovacsics Anikó és Szekeres Klára, illetve korábbi edzője, Németh András. A 38 éves irányító 87-es mezszámát vissza is vonultatják Esztergomban. A találkozó után ismét vastaps közepette ünnepelték a 147-szeres válogatott kézilabdázót.
A BÚCSÚZTATÁS
A mérkőzés aztán a vendégek szája íze szerint alakult, akik végig előnyben játszottak. A hazaiak sokáig két-három gólos hátrányból követték ellenfelüket, a szünet előtt viszont a remeklő Simon Petra találatával már 11–16 állt az eredményjelzőn.
A fordulás után Ballai Anna szórta a gólokat, 15–17 lett az állás, időt is kért Jesper Jensen. Ez egyből nem hozta meg az eredményt, mivel 17–18-ra módosult az állás, ezt követően viszont zsinórban ötször talált be az FTC. A folytatásban is kapaszkodott az Esztergom, de a pontszerzésre már nem volt esélye, a Ferencváros 31–28-ra nyert, és visszavette a DVSC-től a tabella második helyét.
NŐI KÉZILABDA NB I
22. FORDULÓ
Mol Esztergom–FTC-Rail Cargo Hungaria 28–31 (11–16)
Részletes jegyzőkönyv később.
Szombaton játszották
Kisvárda Master Good SE–DVSC Schaeffler 19–31 (6–15)
Kozármisleny KA–Alba Fehérvár KC 18–31 (7–16)
Szombathelyi KKA–Moyra-Budaörs 19–23 (8–14)
Váci NKSE–Dunaújvárosi Kohász KA 41–17 (18–9)
NEKA–Motherson Mosonmagyaróvári KC 27–40 (14–22)
Február 25-én játszották
Győri Audi ETO KC–Vasas SC 34–24 (20–13)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Győr
22
21
1
–
818–516
+302
43
|2. FTC
22
20
1
1
756–546
+210
41
|3. Debrecen
22
20
–
2
738–510
+228
40
|4. Esztergom
22
15
2
5
712–576
+136
32
|5. Vác
22
13
1
8
653–591
+62
27
|6. Székesfehérvár
22
12
1
9
598–570
+28
25
|7. Mosonmagyaróvár
22
8
2
12
587–606
–19
18
|8. Kisvárda
22
9
–
13
569–627
–58
18
|9. Budaörs
22
7
3
12
590–640
–50
17
|10. Szombathely
22
7
2
13
613–686
–73
16
|11. Vasas
22
6
3
13
588–639
–51
15
|12. NEKA
22
6
–
16
560–694
–134
12
|13. Kozármisleny
22
1
–
21
508–748
–240
2
|14. Dunaújváros
22
–
2
20
472–813
–341
2