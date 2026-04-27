Vívás: újabb két magyar érem az U23-as Eb-n

A Cagliariban zajló U23-as vívó Európa-bajnokság második versenynapján újabb két magyar fiatal állhatott fel a dobogóra.

A férfi párbajtőrözők között Kovács Gergely és Somody Soma egymás ellen vívta az elődöntőt,

amely az előbbi 15:12-es sikerével ért véget. A döntőben aztán Kovács 15:13-ra kikapott az izraeli Dov Ber Vilenskytől, így ezüstérmet szerzett, míg Somody nyakába bronz került. Ugyanitt Pelle Domonkos nyolcaddöntős volt, végül a 11. lett.

Két magyar a párbajtőrözők U23-as Eb-dobogóján Fotó: Bizzi Team

A versenynapon a nők kardban és tőrben voltak érdekeltek. Kardban a legjobban a mieink közül a 9. helyet kiérdemlő Keszei Kíra szerepelt, tőrben nem jutott vívónk a nyolcaddöntőbe.

A magyar küldöttség négy éremnél tart a kontinensviadalon. A nyitónapon a kardozó Bíró Huba és a tőröző Kosztolányi Hunor szerzett bronzot. Hétfőn a csapatversenyekkel folytatódik az Eb.

U23-as Európa-bajnokság, Cagliari



Férfi párbajtőr egyéni, 98 induló. A csoportmérkőzéseken: Kovács Gergely 5 győzelem/1 vereség, Keresztes Ádám 5/1, Somody Soma 5/1, Pelle Domonkos 4/2 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 32 közé jutásért: Kovács-Tafenau (észt) 15:10, Somody-Mumenthaler (svájci) 15:11, Pelle-Caikovskis (lett) 15:6, Keresztes-Baloi (román) 15:9.

A legjobb 16 közé jutásért: Kovács-Pieper (holland) 15:4, Somody-Elg (svéd) 15:13, Pelle-Rami Rozpide (spanyol) 15:6, Keresztes-Karapis (ukrán) 10:15.

Nyolcaddöntő: Kovács-Jarvi (finn) 15:14, Somody-Stange (német) 15:12, Pelle-Vilensky (izraeli) 11:15.

Negyeddöntő: Kovács-Vineis (svájci) 13:12, Somody-Urban (lengyel) 14:13.

Elődöntő: Kovács-Somody 15:12.

Döntő: Kovács-Vilensky (izraeli) 13:15.

Végeredmény: 1. Dov Ber Vilensky (izraeli), 2. Kovács Gergely (edző: Kovács László, válogatott edző: Peterdi András), 3. Somody Soma (edző: Bojti Dániel, válogatott edző: Peterdi András) és Yehonathan Lambray Messika (izraeli), …11. Pelle Domonkos, …17. Keresztes Ádám.



Női tőr egyéni, 56 induló. A csoportmérkőzéseken: Badár Szonja 3 győzelem/3 vereség, Gergely Zoltán 3/2, Polonyi Petra 3/3, Zhou Xinyao 2/4, Wolf Eszter 2/4 (valamennyien továbbjutottak).

A legjobb 32 közé jutásért: Badár-Saban (izraeli) 15:7, Zhou-Kopyltsova (ciprusi) 15:6, Wolf-Hohenadel (német) 11:15, Polonyi-Dinca (román) 13:15.

A legjobb 16 közé jutásért: Badár-Grandis (olasz) 5:15, Zhou-Molinari (olasz) 10:15.

Végeredmény: 1. Aurora Grandis (olasz), 2. Keren Aye (francia), 3. Alicia Audibert (francia) és Matilde Molinari (olasz), …25. Badár Szonja, …30. Zhou Xinyao, …34. Polonyi Petra, …38. Wolf Eszter.



Női kard egyéni, 42 induló. A csoportmérkőzéseken: Keszei Kira 6 győzelem/0 vereség, Masa Csenge 5/1, Kovács Zsanett 2/4 (továbbjutottak), Rácz Brigitta 2/4 (kiesett).

A legjobb 16 közé jutásért: Keszei-Kovács 15:9, Masa-Korocsenko (ukrán) 12:15.

Nyolcaddöntő: Keszei-Robineaux (francia) 6:15.

Végeredmény: 1. Veronika Vasziljeva (bolgár), 2. Alexandra Kuvajeva (georgiai), 3. Cyrielle Rioux (francia) és Manuela Spica (olasz), …9. Keszei Kira, …18. Masa Csenge, …31. Kovács Zsanett, …36. Rácz Brigitta.

(Kiemelt képünkön: Kovács Gergely és Somody Soma Fotó: Bizzi Team)