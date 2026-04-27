Vívás: ezüstérmes a férfi kardcsapat az U23-as Eb-n

2026.04.27. 20:58
vívás utánpótlás utánpótlássport
A férfi kardcsapat nyerte a magyar küldöttség ötödik érmét a Cagliariban zajló U23-as vívó Európa-bajnokságon.

A Bíró Huba, Dallos Benedek, Péch Miklós, Tóth Bertalan összeállítású férfi kardcsapat nyerte a magyar küldöttség ötödik érmét, egy újabb ezüstöt Cagliariban, az U23-as vívó Európa-bajnokságon. A magyar egység a negyeddöntőben Ukrajnát győzte le 45:32-re, az elődöntőben a lengyel válógatottat verte 45:31-re, a fináléban viszont a spanyolokkal szemben alulmaradt (34:45). 

A férfi tőrözők Bálint Álmos, Bodor Áron, Gergely Zoltán, Kosztolányi Hunor összetételben a hatodik helyen zártak, miután elveszítették a németek elleni negyeddöntőt (25:45), a helyszosztón szorosan (45:44) győztek Ukrajnával szemben, az utolsó mérkőzésen pedig kikaptak Izraeltől (43:45). 

A női párbajtőrözők hetedikek lettek. A Horváth Lotti, Gachályi Gréta, Rózsás Júlia, Wimmer Dorina alkotta csapat a lengyelek ellen veszített a negyeddöntőben (40:44), a helyosztón Románia is jobbnak bizonyult (39:45), de a magyar együttes a 7. helyért megverte a németeket (45:33).

Az U23-as Európa-bajnokság zárónapján a további három kategória csapatversenye következik.

U23-AS EURÓPA-BAJNOKSÁG, CAGLIARI (OLASZORSZÁG)
Női párbajtőrcsapat, 16 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Svédország 45:34 (Horváth +6, Wimmer +3, Gachályi +2).
Negyeddöntő: Magyarország-Lengyelország 40:44 (Horváth +6, Gachályi -4, Wimmer -6). 
Az 5-8. helyért: Magyarország-Románia 39:45 (Horváth +1, Rózsás +1, Gachályi -8).
A 7. helyért: Magyarország-Németország 45:33 (Rózsás +7, Horváth +4, Gachályi +1, Wimmer 0).
Végeredmény: 1. Olaszország, 2. Franciaország, 3. Lengyelország, …7. Magyarország (Gachályi Gréta, Horváth Lotti, Rózsás Júlia, Wimmer Dorina)

Férfi tőrcsapat, 14 induló. Nyolcaddöntő: Magyarország-Hollandia 45:28 (Bálint +10, Kosztolányi +7, Gergely +4, Bodor -4). 
Negyeddöntő: Magyarország-Németország 25:45 (Kosztolányi -5, Gergely -5, Bálint -10).
Az 5-8. helyért: Magyarország-Ukrajna 45:44 (Bálint +2, Kosztolányi +2, Bodor -3).
Az 5. helyért: Magyarország-Izrael 43:45 (Bodor 0, Kosztolányi 0, Bálint -2).
Végeredmény: 1. Franciaország, 2. Olaszország, 3. Németország, …6. Magyarország (Bálint Álmos, Bodor Áron, Gergely Zoltán, Kosztolányi Hunor).

Férfi kardcsapat, 9 induló. Negyeddöntő: Magyarország-Ukrajna 45:32 (Tóth +6, Péch +5, Dallos +2).
Elődöntő: Magyarország-Lengyelország 45:31 (Tóth +9, Péch +4, Dallos +1).
Döntő: Magyarország-Spanyolország 34:45 (Tóth +3, Bíró +1, Dallos -7, Péch -8).
Végeredmény: 1. Spanyolország, 2. Magyarország (Bíró Huba, Dallos Benedek, Péch Miklós, Tóth Bertalan, válogatott edző: Kovács Laura, edzők: Riba Ferenc, Kósa Miklós, Kocsis Zsolt, Patócs Ákos), 3. Lengyelország.

(Kiemelt képünk forrása: MVSZ)

Tekvondó: diákcsúcs emlékezéssel és rekord részvétellel

Utánpótlássport
4 órája

Vízilabda: Moldisz Milán jár a legtöbb gólnál az ifjúsági bajnokságban

Utánpótlássport
13 órája

Vívás: újabb két magyar érem az U23-as Eb-n

Utánpótlássport
14 órája

Kosárlabda: a DEAC megvédte a bajnoki címét a junior fiúknál

Utánpótlássport
Tegnap, 19:22

Sportlövészet: Döbörhegyi és Nyitrai aranyérmes a junior-világkupán

Utánpótlássport
Tegnap, 17:29

Kosárlabda: szép a kirakat, de mi van a boltban?

Utánpótlássport
Tegnap, 9:07

Labdarúgás: legyőzte az örményeket az U17-es válogatott

Utánpótlássport
2026.04.25. 17:17

Ökölvívás: sűrű időszak előtt az U19-es válogatott

Utánpótlássport
2026.04.25. 11:51
