Vívás: Szilágyi Áron bronzérmes a budapesti világkupaversenyen

Szatmári András és Iliász Nikolász rögtön az első körben búcsúzott a férfi kardozók budapesti világkupa-viadalán, Rabb Krisztián és Szilágyi Áron viszont „megindult”, s azt az ág már előzetesen is mutatta, hogy ha ők ketten megnyerik az első két asszójukat, a nyolcaddöntőben találkoznak.

Találkoztak.

Kettejük csatáját Szilágyi nyerte, aki ezek után „lemosta” Maxime Pianfettit.

A már ekkor megszerzett bronzból persze szebbet akart varázsolni háromszoros olimpiai bajnokunk, az olasz csapattal tavaly júliusban világbajnoki aranyat szerző Matteo Neri azonban ebben a szombati elődöntőben valamivel jobban vívott.

Szilágyi Áron harmadik helyen végzett a budapesti világkupa-viadalon – és akkor jöjjön egy egészen elképesztő szám: a Magyar Vívószövetség sajtófőnöke összeszámolta, ez a szombati Szilágyi Áron 43. (!) világkupaérme.

Vasárnap a csapatversenyt rendezik a BOK Csarnokban, ahol a Szilágyi, Szatmári, Rabb, Gémesi Csanád négyesnek szavaz bizalmat Nemcsik Zsolt vezetőedző. A mieink a spanyol–kazah mérkőzés győztesével kezdenek 11 órakor a nyolcaddöntőben.

VILÁGKUPAVERSENY, BOK CSARNOK

Kard. Férfiak. Egyéni. A 32 közé jutásért: Rabb–Ho Pak Lam Hugo (hongkongi) 15:12, Szilágyi–Bertini (olasz) 15:14, Homer (amerikai)–Szatmári 15:14, Pianfetti (francia)–Iliász 15:2. A 16 közé jutásért: Rabb–Pak Ha Dzsun (dél-koreai) 15:12, Szilágyi–Cavaliere (olasz) 15:11. Nyolcaddöntő: Szilágyi–Rabb 15:8. Negyeddöntő: Szilágyi–Pianfetti 15:6. Elődöntő: Neri (olasz)–Szilágyi 15:12