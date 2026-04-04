Vívás: csapatban végül összejött a vb-érem a korosztályos kardozóknak

Mint arról beszámoltunk, a brazíliai Rio de Janeiróban zajló kadét és junior vívó-világbajnokság harmadik versenynapján az idősebb korosztályban bronzérmet érdemelt ki a

Csonka Dorottya, Domonkos Emese, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge

összetételű női kardválogatott.

A dobogós helyezés annak fényében dicséretes, hogy a lányok igen nehéz ágon, a negyeddöntőben az amerikaiakat egyetlen tussal legyőzve jutottak a legjobb négy közé. Ott aztán nagyon közel volt a döntő is, ám a kínaiak a vb szupertehetségének, Pan Kvimjaónak a hathatós közreműködésével fordítani tudtak, és a végén egyetlen tussal ők bizonyultak jobbnak. A bronzért aztán a japánokat múlták felül a mieink.

A magyar lányok is a vb-dobogón Fotó: Bizzi Team

Egyéniben a fiúk és a lányok között sem jutott nyolc közé magyar kardozó, ami a mezőnyök erősségét elnézve nem számít hatalmas meglepetésnek, bár természetesen volt okunk reménykedni egy kiugró eredményben.

A februári, Tbilisziben rendezett korosztályos Eb-n ebben a szakágban négy egyéni medáliával gazdagodtunk. A kadétok között Európa-bajnok lett Komjáthy Boglárka, Godó Vilmos bronznak örülhetett, a junioroknál pedig szintén a dobogó harmadik fokára állhatott fel Domonkos Emese és Vajda Oszkár. Rióban a mindkét korosztályban érdekelt Komjáthy nem remekelt, kortársai közül azonban Rácz Brigitta és Bácskay Kincső is nyolcaddöntős volt, ahogyan az idősebbeknél Domonkos és Papp Zsadány. Egyéniben ez volt a maximum a magyaroktól Brazíliában.

De hogy mennyire kiszélesedett a vívóvilág, azt mi sem jelzi jobban, minthogy

az első két versenynapon kiosztott 16 egyéni érem 13 különböző ország ígéretének nyakába került.

A legkiemelkedőbb teljesítményt a már említett kínai Pan Kvimjao nyújtotta, aki 16 évesen a juniorok és a kadétok között is világbajnoki címet szerzett, majd a triplázástól is nagyon kevés választotta el. A csapatverseny fináléjában a kínaiak az oroszoktól kaptak ki 45:44-re úgy, hogy Pan Kvimjao az utolsó asszóban öttusos hátrányból hozta vissza nemzeti együttesét, ám a döntő találatot végül a tavalyi junior-világbajnok Alekszandra Mihajlova jegyezte. Érdekesség, hogy Pan éppen Mihajlovát múlta felül a juniorok egyéni vb-döntőjében Rióban.

Pan Kvimjao egyéniben mindent vitt a korosztályos vb-n és csapatban is közel járt az aranyhoz Fotó: Bizzi Team

A vb-nek van már egy másik duplázója is. A múlt héten a budapesti felnőtt-világkupaversenyt is megnyerő amerikai William Morrill egyéniben és az USA férfiválogatottjával sem talált legyőzőre a juniorok mezőnyében.

A vb folytatásában a tőrözők, majd a párbajtőrözők háromnapos megméretéseit rendezik.

(Kiemelt képünkön balról: Csonka Dorottya, Komjáthy Boglárka, Kónya Csenge, Domonkos Emese Fotó: Bizzi Team)