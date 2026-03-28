Nemzeti Sportrádió

Vívás: Nagy Dávid bronzérmes az asztanai világkupaversenyen

K. E.K. E.
2026.03.28. 16:13
Nagy Dávid (Fotó: Kovács Péter, archív)
Címkék
vívás Nagy Dávid Muhari Eszter
Nagyszerű eredmény a párbajtőrözők asztanai vk-viadalán: Nagy Dávid harmadik, Muhari Eszter ötödik lett – és a nyolc között végzett Koch Máté is.

Öt férfi és három női párbajtőrözőnk léphetett pástra az asztanai világkupaverseny főtábláján szombaton. 

A férfiak között egészen különlegesen alakult az ág: tulajdonképpen úgy érezhették magukat a mieink, mintha egy budapesti keretedzésen lennének. Előbb Siklósi Gergely vívott Keszthelyi Zsomborral, itt utóbbi lépett tovább, s rögvest készülhetett Koch Máté ellen – kettejük csatáját egyéni világbajnokunk nyerte.

Ez már a nyolc közé jutást jelentette, s mivel a negyeddöntőben Nagy Dávid várt rá, a verseny ezen szakaszában kiderült, lesz magyar érem Asztanában. A Nagy–Koch asszó is kiélezett küzdelmet hozott, sokáig úgy tűnt, Koch ér oda a négy közé, ám Nagy utolérte csapattársát, s végül győzött. Aztán az elődöntőjét ugyan elveszítette, ám hosszú idő után szerzett (végre) érmet nemzetközi versenyen, így cseppnyi elégedetlenség sem lehet benne. 

A nőknél Muhari Eszter jutott a mieink közül a legmesszebbre, kevés hiányzott ahhoz, hogy ő is ott legyen a négy között – egyetlen tus…

Az asztanai világkupa-viadal vasárnap a csapatversennyel zárul.

VÍVÁS
VILÁGKUPAVERSENY, ASZTANA
Párbajtőr. Egyéni
Férfiak. A 32 közé jutásért: Siklósi–Bülau (német) 15:10, Koch–El-Szajed (egyiptomi) 15:8, Nagy D.–Gyurov (orosz) 15:7, Keszthelyi–Cohen (izraeli) 15:8, Cuomo (olasz)–Andrásfi 15:14. A 16 közé jutásért: Keszthelyi–Siklósi 13:12, Koch–Urban (lengyel) 15:5, Nagy D.–Di Veroli (olasz) 15:14. Nyolcaddöntő: Koch–Keszthelyi 13:12, Nagy D.–Lan Ming-hao (kínai) 15:6. Negyeddöntő: Nagy D.–Koch 8:7. Elődöntő: Kurbanov (kazah)–Nagy D. 15:13. Döntő: Szvicskar (ukrán)–Kurbanov 15:12.
Végeredmény: 1. Roman Szvicskar, 2. Kurbanov, 3. Nagy Dávid és El-Szajed, …7. Koch Máté, …13. Keszthelyi Zsombor, …17. Siklósi Gergely
Nők. A 32 közé jutásért: Muhari–Szuzuki (japán) 15:14, Dékány–Si Jüe-hszin (kínai) 14:9, Nixon (amerikai)–Büki 15:9. A 16 közé jutásért: Muhari–Terajama (japán) 15:9, Jang Szung Hje (dél-koreai)–Dékány 15:11. Nyolcaddöntő: Muhari–Marzani (olasz) 15:11. Negyeddöntő: Lehis (észt)–Muhari 14:13 
 

 

Legfrissebb hírek

Vívás: hamar búcsúztak a magyarok a női kardozók taskenti vk-viadalán

Egyéb egyéni
7 órája

Vívás: három magyar a 64 között a női párbajtőrözők asztanai vk-versenyén

Egyéb egyéni
Tegnap, 14:10

Vívás: mind az öt magyar a 64 között a női kardozók taskenti vk-versenyén

Egyéb egyéni
Tegnap, 12:25

Vívás: mind az öt magyar főtáblás a férfi párbajtőrözők asztanai vk-viadalán

Egyéb egyéni
2026.03.26. 15:47

Riba Ferenc: A fő feladat, hogy vigyázzak a tanítványomra

Utánpótlássport
2026.03.26. 08:53

Rónay Ildikó rögtön dobogós lett az olimpián

Egyéb egyéni
2026.03.25. 07:29

A hónap utánpótlásedzője: Riba Ferenc kardvívótréneré a februári díj

Utánpótlássport
2026.03.24. 17:22

Vívás: a Honvéd adja a legtöbb fiatalt a korosztályos vb-re

Utánpótlássport
2026.03.24. 14:12
Ezek is érdekelhetik