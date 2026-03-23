Vívás: egyetlen tus hiányzott, Pásztor Flóra ötödik lett Limában

Egyetlen tus hiányzott Pásztor Flórának, hogy érmes legyen, de Katerina Lung megállította őt. A 18 éves amerikai vívó – a hazai szövetség honlapjának tudósítása szerint – több magyar tőröző számára a végállomást jelentette: a selejtező utolsó körében Wolf Esztert 15–14-re, a főtáblán a nyolcaddöntőben Kondricz Katát 15–11-re győzte le, végül a negyeddöntőben Pásztort 15–14-re verte, pedig 8–12-ről még sikerült visszakapaszkodni.

Pásztor az amerikai Delphine Devore (15–6), a 2022-ben egyéni világbajnok francia Ysaora Thibus (15–12) és a német Carlotta Morandi (15–8) elleni sikerrel jutott el a legjobb nyolcig. Lupkovics Dóra a 64 között búcsúzott.

A férfiaknál két magyar vívott a főtáblán. Dósa Dániel egy asszót nyert, így a 32 között zárt, a tavaly csapatban hozzá hasonlóan vb-bronzérmes Tóth Gergely az első körben kikapott.