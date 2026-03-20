Nemzeti Sportrádió

Sznúker: Ronnie O'Sullivan világcsúcsot jelentő breaket lökött Kínában

2026.03.20. 11:44
Fotó: Getty Images
Címkék
A hétszeres világbajnok Ronnie O'Sullivan világrekordot jelentő 153-as breaket lökött a kínai Jusanban zajló World Open-viadalon, s 5–0-ra megverte a walesi Ryan Dayt.

Az 50 éves angol játékos a Day elleni mérkőzésen az első játszmában (frame) ért el 153-as breaket, de ehhez is az kellett, hogy úgynevezett free ballhoz (szabad golyóhoz) jutott a rivális hibáját követően. Alapesetben a sznúkerben 147 a maximális brék, ez azonban akár 155-ig növelhető, ha az ellenfél hibája után még az összes golyó az asztalon van, a játékos pedig szabad golyóval kezdhet.

Versenyen az eddigi rekord 148-as break volt, amelyet még 2004-ben a skót Jamie Burnett lökött.

A sportág legendájának tartott O'Sullivan a sikeres 153-as break után mosolyogva nyugtázta a rekordot, miközben 147-es breaket pályafutása során már 17 alkalommal ért el, ez szintén csúcs. A leggyorsabb 147-es break ugyancsak az ő nevéhez fűződik, ezt az 1997-es vb-n 5 perc 8 másodperc alatt teljesítette.

A mostani idényben O'Sullivan már két 147-es breaket is lökött, sőt, mindkettőt ugyanazon a mérkőzésen, a szaúdi Masters-viadal elődöntőjében.

 

