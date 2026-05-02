Még két helyet javíthat a tabellán a Szpari

SALIGA NORBERT
2026.05.02. 09:47
Bódog Tamás irányításával remekül szerepel tavasszal a Nyíregyháza Spartacus (Fotó: Czinege Melinda)
NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus Bódog Tamás
Szombaton az MTK otthonában lép pályára a Nyíregyháza Spartacus, amely két győzelemmel és riválisai botlása esetén a hetedik helyre is felkapaszkodhat.

Elsődleges célját, azaz a bennmaradást már hetekkel ezelőtt teljesítette a Nyíregyháza Spartacus. A nyírségiek így nyugodtan tekinthetnek előre, de nem lesz tét nélküli számukra a hátralévő két bajnoki: még a hetedik hely is elérhető a tabellán, amivel a klub beállítaná története legjobb élvonalbeli szereplését – az 1980–1981-es idényben (legelső élvonalbeli évadában) végzett az első osztályban legutóbb hetedikként a csapat. Szombaton az MTK, az utolsó fordulóban pedig a Kazincbarcika vár a Szparira, mindkét ellenféllel szemben be kell söpörnie a három pontot, a riválisoknak pedig hibázniuk kell. Bódog Tamás vezetőedző mindenesetre nem számolgat.

„Nem a többi csapattal foglalkozunk, magunkra figyelünk, és próbáljuk megszerezni a hat pontot. Ehhez első lépésként az kell, hogy az MTK elleni szombati találkozón nyerjünk. A héten jól dolgozott a csapat, szombaton a győzelem reményében lépünk pályára” – mondta a klubhonlapnak a Spartacus 55 éves szakvezetője.

LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Május 1., péntek
ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

  1. ETO FC

31

18

9

4

60–30

+30 

63 

  2. Ferencvárosi TC

31

19

5

7

59–31

+28 

62 

  3. Debreceni VSC

31

13

11

7

47–35

+12 

50 

  4. Zalaegerszegi TE

32

13

9

10

49–40

+9 

48 

  5. Paksi FC

31

13

8

10

55–43

+12 

47 

  6. Puskás Akadémia

32

13

6

13

41–41

45 

  7. Újpest FC

31

11

7

13

47–50

–3 

40 

  8. Kisvárda

31

11

7

13

35–46

–11 

40 

  9. Nyíregyháza Spartacus

31

10

8

13

44–54

–10 

38 

10. MTK Budapest

31

9

9

13

52–59

–7 

36 

11. Diósgyőri VTK

31

6

10

15

38–58

–20 

28 

12. Kazincbarcika

31

5

3

23

27–67

–40 

18 

 

 

NB I Nyíregyháza labdarúgó NB I Nyíregyháza Spartacus Bódog Tamás
