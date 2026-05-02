Még két helyet javíthat a tabellán a Szpari

Elsődleges célját, azaz a bennmaradást már hetekkel ezelőtt teljesítette a Nyíregyháza Spartacus. A nyírségiek így nyugodtan tekinthetnek előre, de nem lesz tét nélküli számukra a hátralévő két bajnoki: még a hetedik hely is elérhető a tabellán, amivel a klub beállítaná története legjobb élvonalbeli szereplését – az 1980–1981-es idényben (legelső élvonalbeli évadában) végzett az első osztályban legutóbb hetedikként a csapat. Szombaton az MTK, az utolsó fordulóban pedig a Kazincbarcika vár a Szparira, mindkét ellenféllel szemben be kell söpörnie a három pontot, a riválisoknak pedig hibázniuk kell. Bódog Tamás vezetőedző mindenesetre nem számolgat.

„Nem a többi csapattal foglalkozunk, magunkra figyelünk, és próbáljuk megszerezni a hat pontot. Ehhez első lépésként az kell, hogy az MTK elleni szombati találkozón nyerjünk. A héten jól dolgozott a csapat, szombaton a győzelem reményében lépünk pályára” – mondta a klubhonlapnak a Spartacus 55 éves szakvezetője.

LABDARÚGÓ NB I

32. FORDULÓ

Május 1., péntek

ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3

Május 2., szombat

13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)

16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)

19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)

Május 3., vasárnap

13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)

16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)