Még két helyet javíthat a tabellán a Szpari
Elsődleges célját, azaz a bennmaradást már hetekkel ezelőtt teljesítette a Nyíregyháza Spartacus. A nyírségiek így nyugodtan tekinthetnek előre, de nem lesz tét nélküli számukra a hátralévő két bajnoki: még a hetedik hely is elérhető a tabellán, amivel a klub beállítaná története legjobb élvonalbeli szereplését – az 1980–1981-es idényben (legelső élvonalbeli évadában) végzett az első osztályban legutóbb hetedikként a csapat. Szombaton az MTK, az utolsó fordulóban pedig a Kazincbarcika vár a Szparira, mindkét ellenféllel szemben be kell söpörnie a három pontot, a riválisoknak pedig hibázniuk kell. Bódog Tamás vezetőedző mindenesetre nem számolgat.
„Nem a többi csapattal foglalkozunk, magunkra figyelünk, és próbáljuk megszerezni a hat pontot. Ehhez első lépésként az kell, hogy az MTK elleni szombati találkozón nyerjünk. A héten jól dolgozott a csapat, szombaton a győzelem reményében lépünk pályára” – mondta a klubhonlapnak a Spartacus 55 éves szakvezetője.
LABDARÚGÓ NB I
32. FORDULÓ
Május 1., péntek
ZTE FC–Puskás Akadémia 1–3
Május 2., szombat
13.00: MTK Budapest–Nyíregyháza Spartacus FC (Tv: M4 Sport)
16.00: Kolorcity Kazincbarcika SC–Kisvárda Master Good (Tv: M4 Sport+)
19.15: ETO FC–Diósgyőri VTK (Tv: M4 Sport)
Május 3., vasárnap
13.30: Paksi FC–Debreceni VSC (Tv: M4 Sport)
16.00: Újpest FC–Ferencvárosi TC (Tv: M4 Sport)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. ETO FC
31
18
9
4
60–30
+30
63
|2. Ferencvárosi TC
31
19
5
7
59–31
+28
62
|3. Debreceni VSC
31
13
11
7
47–35
+12
50
|4. Zalaegerszegi TE
32
13
9
10
49–40
+9
48
|5. Paksi FC
31
13
8
10
55–43
+12
47
|6. Puskás Akadémia
32
13
6
13
41–41
0
45
|7. Újpest FC
31
11
7
13
47–50
–3
40
|8. Kisvárda
31
11
7
13
35–46
–11
40
|9. Nyíregyháza Spartacus
31
10
8
13
44–54
–10
38
|10. MTK Budapest
31
9
9
13
52–59
–7
36
|11. Diósgyőri VTK
31
6
10
15
38–58
–20
28
|12. Kazincbarcika
31
5
3
23
27–67
–40
18