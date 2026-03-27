Péni István már apaként védené meg Eb-címét

Tavasszal Péni István és a többi sportlövő számára is kihívás lesz alkalmazkodni az új versenyruhához (Fotó: Földi Imre)

A tavasz beköszöntével sűrűsödik a programja a magyar sportlövőknek. Március elején rendezték meg Örményországban a 10 méteres Európa-bajnokságot, a magyar küldöttség öt aranyéremmel és jó néhány szép döntős helyezéssel zárta a kontinensbajnokságot. A puskások mezőnyében Péni István is erős teljesítményt nyújtott, bejutott a nyolcas döntőbe, amelyben az ötödik helyen végzett.

„Örültem az Európa-bajnoki ötödik helynek, de legfőképpen az alapversenyben elért 632.5 körömnek, ami kiválónak számít – mondta a Nemzeti Sportnak az UTE sportlövője. – A döntőben az érmek sorsa már hajszálon múlik, ezért a fináléba jutással is elégedett szoktam lenni, nyilván mindig arany a cél, de így is örülök a jereváni teljesítményemnek. A mix versenyben is jól ment, Dénes Eszternek aznap kevésbé jött ki a lépés, de a párosunkban mindig benne van a jó eredmény lehetősége.”

Péni István nem mindennapi lelki töltettel indulhatott az Eb-re, ugyanis az utazás előtti napokban született meg a kislánya.

„A fejem nyilván nem csak a verseny körül járt, volt bennem egy erős honvágy, csütörtökön vittük haza a kórházból a kislányunkat, péntek hajnalban már indultunk az Európa-bajnokságra. Nagyon boldog vagyok azóta is, elképesztő érzés. Fél évvel ezelőtt szintén egy Európa-bajnokságon plusztöltetett adott, amikor előtte kevéssel megtudtam, hogy kisbabánk lesz, akkor jobban tudtam ebből a boldogságból erőt meríteni.”

Az Eb-t követően sok idő nem volt a pihenésre, ugyanis következett a 10 méteres országos bajnokság a Nemzeti lőtéren. Ezt a versenyt úgy rendezték meg, hogy a sportlövők már elkezdték az 50 méteres edzéseket is, hiszen a májusi 50 méteres Eb nincs olyan messze, az első hazai válogatókon túl is vannak a versenyzők.

„A kontinensbajnokság után volt néhány napunk kikapcsolódni, otthon várt a kislányom, hihetetlen élményekkel gazdagodtam. Az ob előtt már az 50 méteres edzéseknek is nekivágtunk, hiszen már elkezdődtek a válogatók, valamint már az új szabályok szerinti új versenyruhában versenyeznünk jó néhányan. Ezek a regulák lesznek érvényben a májusi 50 méteres Eb-n is. A 10 méteres országos bajnokságon tizedre annyit lőttem, mint az Eb-n, örültem ennek a stabilitásnak. Szoros volt a döntő, Pekler Zalán sem hagyta magát, az alapversenyben 635-ot lőtt, ami világszintű eredmény. A fináléban a tizedik lövés körül vettem át a vezetést, és onnantól sikerült az élen maradnom.”

Ahogy Péni is elmondta, a májusi Eb-n debütálnak az új szabályok, amelyeknek egyik fontos eleme a ruha keménységének csökkentése. Péni az Európa-bajnokságig még jó néhány hazai és nemzetközi versenyen szerezhet tapasztalatot az új ruhával, de nem minden Eb-válogatón indul el, mert a családjával is szeretne időt eltölteni.

„Az ob-n még a kemény versenyruhában lőttem, de előtte és utána már a puhábban gyakoroltam. Mivel az 50 méteres Eb egy kicsit korábban lesz, muszáj elkezdenem előbb a válogatókat is. Ugyanakkor címvédőként ki vagyok emelve, nem kötelező részt vennem a válogatókon, de néhányon elindulok. Az új szabályok szerinti ruha puhább, a gombok átfedése is változik, lazább lesz. A döntős szabályok is változnak majd, de ezzel kapcsolatban még nincs meg a végső döntés.”

Az új szabályoktól azt várják, hogy kissé széthúzzák a mezőnyt, nehezebb legyen a lövés. Az első tapasztalatok alapján valóban nehezebbé válhat a lövés, de Péni szerint egy fél év mindenképpen kell, mire minden a helyére kerül az új ruhákkal kapcsolatban.

„Jelenleg még mi is csak találgatunk, hogy a versenyruha változásai milyen hatással lesznek a mezőnyre. Azt várják ezektől a módosításoktól, hogy az eredmények valamelyest visszaesnek. Az első tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy nehezebb benne lőni, stabil testhelyzetet és nagyobb erőnlétet igényel. Én még ahhoz a generációhoz tartozom, amely már lőtt a keményebb ruhák előtt, így az új szabályok szerinti öltözékek jobban hasonlítanak azokra, amelyekben elkezdtem a sportlövészetet. Kíváncsi vagyok, hogy a mezőny, valamint a ruhagyártók hogyan alkalmazkodnak majd az új előírásokhoz. Jelenleg azt sem tudjuk, melyik lehet a végső, jó megoldás: az új szabályokra gyártott ruha, vagy a régit annyira »összetörni«, hogy megfeleljen az előírásoknak. Szerintem jó fél év kell, mire minden kialakul.”