„NŐ a biztonság!” – veztéstechnikai tréningen próbálta ki magát Gulyás Michelle

„NŐ a biztonság!” címmel nőnap alkalmából immár hagyományosan ingyenes vezetéstechnikai tréninget szervez a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Driving Center. Az idei tréning „sportosra” sikeredett: egyrészt azért, mert részt vett rajta az olimpiai bajnok öttusázó Gulyás Michelle, másrészt azért, mert a nőnapi virágokat Koch Máté olimpiai bajnok vívó és Losonczi Dávid világ- és Európa-bajnok birkózó adta át a tréning résztvevőinek.

Fotó: Hungaroring Média/Tumbász Hédi

