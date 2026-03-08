„NŐ a biztonság!” – veztéstechnikai tréningen próbálta ki magát Gulyás Michelle
Az öttusázó olimpiai bajnok Gulyás Michelle is autóba ült a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Driving Center hagyományos ingyenes nőnapi vezetéstechnikai tréningjét Mogyoródon.
„NŐ a biztonság!” címmel nőnap alkalmából immár hagyományosan ingyenes vezetéstechnikai tréninget szervez a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Driving Center. Az idei tréning „sportosra” sikeredett: egyrészt azért, mert részt vett rajta az olimpiai bajnok öttusázó Gulyás Michelle, másrészt azért, mert a nőnapi virágokat Koch Máté olimpiai bajnok vívó és Losonczi Dávid világ- és Európa-bajnok birkózó adta át a tréning résztvevőinek.
