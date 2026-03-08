Nemzeti Sportrádió

NB I: Nyíregyháza–Ferencváros 1–3

NB I: Kazincbarcika–DVSC 0–3

„NŐ a biztonság!” – veztéstechnikai tréningen próbálta ki magát Gulyás Michelle

2026.03.08. 15:50
Fotó: Hungaroring Média /Tumbász Hédi
Losonczi Dávid Koch Máté Gulyás Michelle vezetéstechnikai tréning Hungaroring
Az öttusázó olimpiai bajnok Gulyás Michelle is autóba ült a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Driving Center hagyományos ingyenes nőnapi vezetéstechnikai tréningjét Mogyoródon.

„NŐ a biztonság!” címmel nőnap alkalmából immár hagyományosan ingyenes vezetéstechnikai tréninget szervez a Pest Vármegyei Rendőr-főkapitányság és a Hungaroring Driving Center. Az idei tréning „sportosra” sikeredett: egyrészt azért, mert részt vett rajta az olimpiai bajnok öttusázó Gulyás Michelle, másrészt azért, mert a nőnapi virágokat Koch Máté olimpiai bajnok vívó és Losonczi Dávid világ- és Európa-bajnok birkózó adta át a tréning résztvevőinek. 

Fotó: Hungaroring Média/Tumbász Hédi
Fotó: Hungaroring Média/Tumbász Hédi
Fotó: Hungaroring Média/Tumbász Hédi

 

