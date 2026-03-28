Országos csúccsal győzött Péni István összetett puskában a Húsvét-kupán

A korábbi rekordot is ő tartotta, 594 körrel. A második helyen Pekler Zalán (Erődök Városa SE) végzett 588, míg a harmadikon a még junior korú Rácz Áron (BHSE) 587 körrel az 50 méteres számban. A nőknél Dénes Eszter (UTE) győzött 591 körrel, a második Nagybányai-Nagy Anna (BHSE) 589, a harmadik – még junior – Toma Réka (UTE) 588 körrel zárt.

A női pisztolyosok számában Fábián Sára Ráhel (Csepel TC) nyakába akasztották az aranyérmet, aki 581 körrel végzett az élen a 25 méteres számban. Második lett Jákó Miriam (Cél-Tudat SE) 577, harmadik pedig Sike Renáta (BHSE) 574 körrel. Az olimpiai bronzérmes Major Veronika (BEFAG Keszthelyi Erdész LK) nem indult.

A férfi gyorstüzelő pisztolyosok versenyében Rédecsi Máté (BHSE) győzött 579 körrel, a második a junior Nagy Ákos Károly (Tisza Volán SC) 578, a harmadik Laczik Dávid (Győri Lövészklub) 570 kört ért el.

A Fehér úti Nemzeti Lőtéren zajló viadal egyben válogató a májusi eszéki, 25, 50 méteres Európa-bajnokságra. A vasárnap folytatódó Húsvét-kupán döntőket nem rendeznek.