Luke Littler levédetné az arcát

Luke Littler kérvényt nyújtott be a Szellemi Tulajdoni Hivatalnál, amiben arcának levédetését szorgalmazza a mesterséges intelligenciával szerkesztett, jogtalanul felhasznált marketingfogások leküzdésének érdekében.

A kétszeres dartsvilágbajnok tinédzser imázsa rendkívül piacképes, számos terméken megjelenik, legyen az dartstábla, számítógépes játék vagy akár földimogyoró.

Littler korábban már levédette a „The Nuke”, vagyis az Atomfegyver becenevét az Egyesült Államokban. A jogi helyzet azonban nem egyszerű: korábban Damon Hill szemeinek levédetése sikerrel járt, azonban a néhai Diana hercegnő örökösei hasonló helyzetben nem jártak sikerrel.