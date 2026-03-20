Luke Littler levédetné az arcát

L. Á. B.L. Á. B.
2026.03.20. 18:25
Luke Littler fellépne az AI-marketing ellen (Fotó: Getty Images)
Luke Littler AI darts
Luke Littler kérvényezte arcának levédetését a Szellemi Tulajdoni Hivatalnál, hogy ne tudják felhasználni AI-marketinges célokból.

Luke Littler kérvényt nyújtott be a Szellemi Tulajdoni Hivatalnál, amiben arcának levédetését szorgalmazza a mesterséges intelligenciával szerkesztett, jogtalanul felhasznált marketingfogások leküzdésének érdekében.  

A kétszeres dartsvilágbajnok tinédzser imázsa rendkívül piacképes, számos terméken megjelenik, legyen az dartstábla, számítógépes játék vagy akár földimogyoró. 

Littler korábban már levédette a „The Nuke”, vagyis az Atomfegyver becenevét az Egyesült Államokban. A jogi helyzet azonban nem egyszerű: korábban Damon Hill szemeinek levédetése sikerrel járt, azonban a néhai Diana hercegnő örökösei hasonló helyzetben nem jártak sikerrel.

 

Luke Littler AI darts
