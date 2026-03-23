Hat nap múlva rajtol a sakkvilágbajnok-jelöltek versenye

2026.03.23. 16:09
Fabiano Caruana és Hikaru Nakamura is asztalhoz ül Cipruson (Fotó: Getty Images)
sakk Vej Ji Javohir Szindarov Matthias Blübaum Anna Muzicsuk Csu Csi-ner Tan Csung-ji Alekszandra Gorjacskina Divja Deshmukh Rameshbabu Vaishali Bibiszara Asszaubajeva Rameshbabu Praggnanandhaa sakkvilágbajnok-jelölti torna Jekatyerina Lagno Anish Giri Andrej Jeszipenko Hikaru Nakamura Fabiano Caruana Ciprus
Vasárnap kezdődik és április 15-ig tart Cipruson a sakkvilágbajnok-jelöltek nyolcfős tornája, amelynek férfi és női győztese hívhatja ki a regnáló világbajnokot.

A férfiaknál az amerikai Fabiano Caruana és Hikaru Nakamura, a holland Anish Giri, az indiai Rameshbabu Praggnanandhaa, a kínai Vej Ji, az üzbég Javohir Szindarov, az orosz Andrej Jeszipenko és a német Matthias Blübaum ül asztalhoz. A címvédő az indiai Dommaraju Gukesh.

A nőknél a mezőny összetétele az utolsó pillanatban változott, miután Koneru Humpy visszalépett. Az indiai nagymester közösségi oldalán egyéni félelmekkel indokolta döntését. Helyette az ukrán Anna Muzicsuk indulhat, mellette a kínai Csu Csi-ner és Tan Csung-ji, az orosz Alekszandra Gorjacskina és Jekatyerina Lagno, az indiai Divja Deshmukh és Rameshbabu Vaishali, valamint a kazah Bibiszara Asszaubajeva közül kerül ki a címvédő kínai Csü Ven-csün kihívója.

„Egyetlen esemény sem lehet fontosabb a személyes biztonságomnál és jólétemnél. A kínált biztosítékok ellenére a jelenlegi körülmények között nem érzem magam teljesen biztonságban. Ez egy fájdalmas, de szükséges döntés volt” – írta Koneru Humpy.

Távolmaradásának apropóján a hírügynökségek megjegyzik, hogy az iráni fegyveres konfliktussal összefüggésben március elején dróntámadás érte a Cipruson levő egyik brit katonai bázist.

 

Legfrissebb hírek

Erling Haaland is befektet az új sakkvilágbajnokságba

Egyéb egyéni
2026.03.19. 15:54

Dobó Ek: Kövér Fanni második az U23-as gerelyhajítók között

Atlétika
2026.03.14. 21:47

Mádl Ildikó kritizálta a Polgár Judit pályafutásáról szóló filmet

Egyéb egyéni
2026.03.06. 20:05

Nyepomnyascsij nyerte az Aeroflot Opent, Szjugirov a 43. lett

Egyéb egyéni
2026.03.05. 14:36

Rapport, Lékó és Gledura is eggyel előrébb lépett a javított sakk-világranglistán

Egyéb egyéni
2026.03.02. 20:55

Sakk: Rapport és Lékó egy, Gaál négy helyet rontott, Gledura kettőt javított a világranglistán

Egyéb egyéni
2026.03.01. 10:41

Sakk: Polgár Judit a 10. legérdekesebb játékos

Egyéb egyéni
2026.02.23. 12:39

Kiss Tamás szerződést hosszabbított Cipruson

Légiósok
2026.02.20. 20:26
Ezek is érdekelhetik