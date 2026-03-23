Hat nap múlva rajtol a sakkvilágbajnok-jelöltek versenye

A férfiaknál az amerikai Fabiano Caruana és Hikaru Nakamura, a holland Anish Giri, az indiai Rameshbabu Praggnanandhaa, a kínai Vej Ji, az üzbég Javohir Szindarov, az orosz Andrej Jeszipenko és a német Matthias Blübaum ül asztalhoz. A címvédő az indiai Dommaraju Gukesh.

A nőknél a mezőny összetétele az utolsó pillanatban változott, miután Koneru Humpy visszalépett. Az indiai nagymester közösségi oldalán egyéni félelmekkel indokolta döntését. Helyette az ukrán Anna Muzicsuk indulhat, mellette a kínai Csu Csi-ner és Tan Csung-ji, az orosz Alekszandra Gorjacskina és Jekatyerina Lagno, az indiai Divja Deshmukh és Rameshbabu Vaishali, valamint a kazah Bibiszara Asszaubajeva közül kerül ki a címvédő kínai Csü Ven-csün kihívója.

„Egyetlen esemény sem lehet fontosabb a személyes biztonságomnál és jólétemnél. A kínált biztosítékok ellenére a jelenlegi körülmények között nem érzem magam teljesen biztonságban. Ez egy fájdalmas, de szükséges döntés volt” – írta Koneru Humpy.

Távolmaradásának apropóján a hírügynökségek megjegyzik, hogy az iráni fegyveres konfliktussal összefüggésben március elején dróntámadás érte a Cipruson levő egyik brit katonai bázist.