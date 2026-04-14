Üzbég kihívója lett az indiai sakkvilágbajnoknak
Javokhir Sindarov nyerte meg a ciprusi Pegeiában a sakkvilágbajnok-jelöltek tornáját, így a 20 éves üzbég nagymester játszhat a címvédő Dommaraju Gukeshsel a trónért.
Bár a verseny csak szerdán ér véget, Sindarov előnye már az utolsó előtti játéknapon behozhatatlanná vált, miután a 13. fordulóban döntetlent játszott a második helyen álló Anish Girivel. Előnye két pont a holland előtt.
A 20 éves, csapatban olimpiai bajnok Sindarov nem az első üzbég, aki játszhat a vb-címért. Rustam Kasimdzhanov 2004-től 2005-ig a Nemzetközi Sakkszövetség (FIDE) világbajnoka volt akkoriban, amikor a FIDE és a profik világbajnoki címe párhuzamosan létezett.
Mostani teljesítményével Sindarov feljött az ötödik helyre a világranglistán.
A Gukesh–Sindarov vb-döntőt várhatóan idén ősszel rendezik meg, de egyelőre nincs még konkrét időpontja és helyszíne sem, ezek a tárgyalásoktól függnek.
