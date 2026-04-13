Sakk: öt korosztályban avattak országos bajnokot

Az U10-től az U18-ig összesen öt korosztályban hirdettek országos bajnokot a sakkozók között Bükön.

A megméretés ezúttal is izgalmas összecsapásokat hozott, a viadalon több ígéret is nagyszerűen teljesített.

A bajnokok közül többen is veretlenül érdemelték ki az aranyérmet.

Az U14-es lányoknál Illés-Nagy Nóra nem talált legyőzőre, ahogy a fiúk között Béres Olivér (U10), Mészáros-Csonka Dávid (U14), Kovács Kristóf (U16) és Turcsányi Vince Gergő (U18). Utóbbi fiatal ráadásuk úgy érdemelte ki az első helyet a korosztályában, hogy

a kilenc forduló alatt csupán fél pontot veszített.

Az U12-es lányok versenyén Sojnóczki Anna azt követően bizonyult végül a legjobbnak, hogy az első két fordulóban vereséget szenvedett.

A fiatalok a büki sportcsarnokban mérték össze a tudásukat Forrás: Magyar Sakk Szövetség

Az U20-as sakkozók országos bajnokságát már év elején megrendezték a Magyar Sakk Szövetség fővárosi székházának versenytermében. A korosztályban a női mezőnyben Karácsony Kata lett a bajnok 7 ponttal, miután hét győzelmet és két vereséget könyvelhetett el. A dobogó második fokára Bíró Beáta (6) állhatott fel, míg a harmadik helyet Király Lilla Virág (5,5) érdemelte ki. A férfiaknál Palczert Mátyás nyerte a bajnokságot, aki akár veretlenül is abszolválhatta volna a kilenc fordulót, ám az utolsó körben már biztos elsőként elveszítette a partiját Füle Simonnal szemben. Palczert így hat győzelemmel, két döntetlennel és egy vereséggel, szintén 7 pontot gyűjtve zárt az élen. A második Bodrogi Bendegúz (6,5), a harmadik Pásztor Balázs (5,5) lett.

A büki korcsoportos ob dobogósai

F10

1. Béres Olivér (Sakk Egylet Nagyatád)

2. Hogyinszki Márk Csaba (Barcza Gedeon SC)

3. Rázsó Dániel (Géniusz SE)

L10

1. Bihary Cecília Ágnes (Sió Sakk SC)

2. Gárdos Eszter (HÜSI SC)

3. Molnár Liza (Óbudai Sakkiskola)

F12

1. Szántai András (KHTK-Csongrád)

2. Zhao Yichen (Aquaréna Kőbánya SC)

3. Krisch Bálint Róbert (MTK)

L12

1. Sojnóczki Anna (DEAC)

2. Vadkerti Anna (Meritum Egyesület)

3. Kiss Lotti (Haladás VSE)

F14

1. Mészáros-Csonka Dávid (Géniusz SE)

2. Pápai Máté (Haladás VSE)

3. Li Changxing (Városgazda UA)

L14

1. Illés-Nagy Nóra (Neumann J. Egyetem)

2. Wang Luomeng (Aquaréna Kőbánya SC)

3. Horváth Adél (Aquaréna Kőbánya SC)

F16

1. Kovács Kristóf (DVTK)

2. Fehér Botond (HÜSI SC)

3. Horváth András (MTK)

L16

1. Balázs Szabina Zoé (Géniusz SE)

2. Balogh Gerda (Haladás VSE)

3. Farkas Sára (Dunaharaszti MTK)

F18

1. Turcsányi Vince Gergő (DVTK)

2. Földes Márton Gábor (Aquaréna Kőbánya SC)

3. Győrfi Ádám (TFSE)

L18

1. Kovács Réka (Géniusz SE)

2. Beznicza Míra (Tuxera Aquaprofit Nagykanizsa)

3. Törő-Suga Zóra (Haladás VSE)



(Kiemelt képünkön: az U10-es lányoknál Bihary Cecília Ágnes lett a bajnok Forrás: Magyar Sakkszövetség)